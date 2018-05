Osnabrück. Vergangenen Sonntag sorgte das Osnabrücker Wetter für bundesweite Schlagzeilen. Mit überfluteten Autobahnen und umgekippten Bäumen kann das Pfingstwochenende allerdings nicht dienen. Hier die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Osnabrück, das Osnabrücker Land, das Emsland und Delmenhorst.

„Grob kann man sagen: Es wird freundlich und von Tag zu Tag schöner“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Am Samstag bleiben die Temperaturen in der Region zwar noch unter der 20-Grad-Marke, doch an Pfingstsonntag klettern die Temperaturen auf 22 bis 25 Grad und es gibt viel Sonnenschein. Ähnlich sieht es an Pfingstmontag aus. Die Wahrscheinlichkeit für Regen: minimal.