Osnabrück. Elvis, Jimi Hendrix, AC/DC oder Toto: Auf der Maiwoche 2018 treten Weltstars auf – zumindest fast. Denn musikalisch steht die Maiwoche im Zeichen der Coverbands. Worin liegt der Reiz daran, Songs von anderen Musikern zu spielen? Wir haben mit „68 to Vegas“ alias „Elvis“ gesprochen.

Stewart Fowler nennt er sich privat, aber auf der Bühne ist er Elvis. Nach einiger Zeit als Alleinunterhalter ist er seit rund fünf Jahren als „The King“ unterwegs und tritt am Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr mit der Tribute-Band „68toVegas“ auf der Maiwoche auf.

Herr Fowler – warum ausgerechnet Elvis?

Ich habe die Musik von Elvis Presley immer gemocht und auch schon früh gekannt, genauso wie die Musik mit Jimi Hendrix, Elton John oder den Beatles. Aber gesanglich habe ich eine gewisse Affinität zu Elvis. Nach ersten Karaoke-Versuchen im Bekanntenkreis wurde ich darin bestärkt, es doch mal professionell zu versuchen. Also habe ich etwas geübt und mich dann auch nach einem Anzug umgesehen.

Woher haben Sie denn Ihren Elvis-Anzug?

Ich habe drei Anzüge, und einen davon habe ich tatsächlich selbst genäht. Einen zweiten habe ich umgenäht und einen dritten bestellt.

Was machen Sie eigentlich hauptberuflich?

Ich arbeite bei Musik Produktiv in Ibbenbüren.

Elvis-Imitatoren gibt es ja nun nicht wenige...

Angeblich sind es so um die 50.000 weltweit. (Anmerkung der Redaktion: Vermutlich sind es sogar noch mehr. Eine Seite im Internet rechnet zumindest permanent aus, wie viele Elvis-Doubles es so gibt. Laut dieser Rechnung werden wir 2043 alle Elvis sein.)

Haben Sie schon einmal andere „Elvisse“ getroffen?

Nein. Es gibt zwar immer wieder weltweite Treffen, aber das interessiert mich einfach nicht.

Gibt es Elvis-Songs, die so oft gespielt wurden, dass Sie sie kaum noch hören können?

Hound Dog wäre da ein Beispiel. Das kommt so oft...

Und welche Songs mögen Sie besonders gerne?

„Walk a Mile in my Shoes“ mag ich sehr gerne, das hat viel Bedeutung für mich. „In the Ghetto“ singe ich auch sehr gerne und dann so eine schnellere Nummer wie „Suspicious Minds“ – die kommt beim Publikum auch immer gut an.

Schon mal darüber nachgedacht, eigene Stücke zu machen?

Mit „Buddy and the Hot Dogs“, die auch auf der Maiwoche gespielt haben, spielen wir ja noch andere Rock‘n‘Roll-Nummern. Aber für eigene Stücke fehlt leider die Zeit, einige Bandmitglieder haben ja auch noch kleine Kinder. Das Talent wäre sicher da, und wir haben uns auch einige Gedanken in diese Richtung gemacht. Aber das muss dann schon richtig gut sein – die Welt braucht nicht noch eine Rock‘n‘Roll-Nummer, die wie Hundert andere klingt. Zumal: Es ist auch wirklich nicht einfach, Songs von anderen zu spielen und zu interpretieren. Songs, die die Leute schon zigmal im Radio gehört haben, noch eine eigene Note zu geben und dennoch darauf zu achten, dass das Original noch zu erkennen ist – das ist eine wirkliche Herausforderung.