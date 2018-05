Osnabrück. Die lebensgefährlichen Verletzungen, die ein Baby am Dienstag in Osnabrück erlitten hatte, gehen nicht auf Hundebisse zurück. Die Polizei ermittelt gegen den Vater des Kindes wegen der versuchten Tötung. Das sagte die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion.

Rechtsmedizinische Untersuchungen sowie die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass das Baby nicht durch Hundebisse lebensgefährlich verletzt wurde, sagt Polizeisprecherin Anke Hamker. Die Polizei ermittelt gegen den 24-jährigen Vater wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Er wurde festgenommen und werde noch heute dem Haftrichter vorgeführt, so Hamker. Es sei zudem nicht klar, ob der Vorfall tatsächlich an der Autobahnauffahrt zur A30 in Hellern passiert war.

Der Zustand des wenige Tage alten Säuglings ist nach Polizeiangaben „stabil”. Die Ermittlungen dauern an. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, eine Hundeattacke sei auszuschließen.



Eltern: Fremder Hund beißt und läuft davon



Die Eltern hatten angegeben, am Dienstagabend mit dem Säugling und ihren zwei Hunden auf einer Grünfläche in der Autobahnschleife in Hellern gewesen zu sein, als ein fremder Hund dazu kam. Nach einem kurzen Spiel mit den Hunden der Familie habe der Streuner das Kind attackiert und sei anschließend davongelaufen, berichteten die Eltern der Polizei. Bei dem unbekannten Hund habe es sich nach Aussagen der Eltern um einen schwarz-braunen, etwa kniehohen Mischling gehandelt haben. Das mittelgroße Tier rannte der Aussage zufolge nach dem Angriff davon. Die Hundebisse seien eine Schutzbehauptung gewesen, sagt Hamker.

Polizei sucht Zeugen



Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Hund oder dessen Halter geben können. So hofft die Polizei etwa auf Zeugen, die zum Zeitpunkt der Hundeattacke an der dortigen Ampel gewartet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0541/327-3103 und 327-2115 entgegen.