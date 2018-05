Osnabrück. Der Zustand des Säuglings, der am Dienstag in Osnabrück-Hellern von einem Hund lebensgefährlich verletzt worden ist, ist nach Polizeiangaben "stabil". Die Ermittlungen gehen an diesem Donnerstag weiter.

Für die Beamten stünden nun Vernehmungen an, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück. Sowohl mit den in Osnabrück wohnhaften Eltern des verletzten Babys, als auch mit möglichen Zeugen will die Polizei sprechen. Ob sich bereits Zeugen gemeldet haben, sagte die Sprecherin am Donnerstagmorgen nicht. Das wenige Tage alte Baby war bei einem Hundeangriff lebensgefährlich verletzt worden, der Zustand des Säuglings ist laut Polizei "stabil".

Eltern: Fremder Hund beißt und läuft davon

Die Eltern waren am Dienstagabend mit dem Säugling und ihren zwei Hunden auf einer Grünfläche in der Autobahnschleife in Hellern gewesen, als ein fremder Hund dazu kam. Nach einem kurzen Spiel mit den Hunden der Familie habe der Streuner das Kind attackiert und sei anschließen davongelaufen, berichteten die Eltern der Polizei. Bei dem unbekannten Hund soll es sich nach Aussagen der Eltern um einen schwarz-braunen, etwa kniehohen Mischling gehandelt haben. Das mittelgroße Tier rannte der Aussage zufolge nach dem Angriff davon.

Einige offene Fragen



Der fremde Hund und dessen Halter sind derzeit unbekannt. Unklar ist auch, ob das Baby auf einer Decke, auf dem Arm oder in einem Kinderwagen lag. Außerdem offen ist die Frage, ob auf dem Gelände derzeit ein Leinenzwang gilt. Während der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli müssen Halter ihre Hunde in Osnabrück auch in vielen Gebieten anleinen, wo sonst kein Leinenzwang gilt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Hund oder dessen Halter geben können. So hofft die Polizei etwa auf Zeugen, die zum Zeitpunkt der Hundeattacke an der dortigen Ampel gewartet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0541/327-3103 und 327-2115 entgegen.