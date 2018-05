Osnabrück. Ein unbekannter Hund hat am Dienstagabend einen Säugling in Osnabrück angegriffen. Das wenige Tage alte Baby wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Eltern befanden sich gegen 18 Uhr mit ihrem Baby und ihren zwei Hunden auf einer Grünfläche neben der Autobahnauffahrt der A30 in Hellern (Fahrtrichtung Amsterdam) gegenüber von Blumen Risse an der Lengericher Landstraße. Ein freilaufender Hund kam dazu und spielte anfangs mit den beiden Hunden der Familie, berichtet Kira Sell, Sprecherin der Polizei Osnabrück. Danach griff der fremde Hund den Säugling unvermittelt an.

Das Baby wurde bei dem Angriff schwer verletzt und liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Der mittelgroße Hund rannte nach dem Angriff davon. Er ist ebenso unbekannt wie deren Halter.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Hund oder dessen Halter geben können. So hofft die Polizei etwa auf Zeugen, die an der dortigen Ampel gewartet hätten. Dort stünden in der Regel viele Autos, sagt Sell.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0541/327-3103 und 327-2115 entgegen.