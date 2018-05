Am Mittwoch muss wieder mit Gewittern gerechnet werden MEC öffnen

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Mittwoch Schauer voraus. Auch Gewitter sind vereinzelt möglich. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Osnabrück. Auf der Osnabrücker Maiwoche könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch ungemütlich werden. Der DWD kündigte Regenschauer und vereinzelte Gewitter in Niedersachsen an.