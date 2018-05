Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück hat sein Ziel, 500 Millionen Euro zu investieren, um 100 Windräder zu bauen, deutlich verfehlt. Daher geht der Chef der Landkreis-Energiegesellschaft Energos, Christian Niehaves, davon aus, dass es die geplante Windenergie-Holding des Landkreises nicht geben wird. Bislang konnte der Landkreis erst zwei Windräder realisieren.

Wie viele Windenergie-Projekte konnte die Landkreis-Tochtergesellschaft Energos bislang realisieren?

Bislang konnten wir mit dem Windpark in Gehrde erst ein Projekt endgültig abschließen. Von den vier Windenergieanlagen vor Ort besitzen wir zwei.

Wie viele Windräder des Landkreises sind im Landkreis bereits in Betrieb, wie viele sollen bis 2020 in Betrieb gehen?

Das Windgeschäft ist mittlerweile so unberechenbar geworden, dass ich da ungern noch eine Prognose abgebe. Ständige Änderungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) führen dazu, dass es immer unkalkulierbarer wird. Zudem laufen noch die Planungen für zwei weitere Projekte. Es kann sein, dass wir noch ein weiteres Projekt übernehmen.

Im vergangenen Jahr waren noch 14 Windenergieanlagen unter Beteiligung des Landkreises geplant. Warum können Sie nur so wenige Projekte realisieren?

Uns ist wichtig, dass Windräder überhaupt realisiert werden. In Gehrde etwa war die Investitionsbereitschaft der Grundstückseigentümer vor Ort sehr hoch, weshalb wir nur zwei von den vier Windenergieanlagen besitzen. Das ist aber auch gut so, denn wichtig ist uns nur, dass die Windräder im Landkreis entstehen und dass sie in regionaler Trägerschaft sind. Realistisch betrachtet werden wir bis zu drei Projekte realisieren können. Somit wird der Landkreis voraussichtlich an Windparks mit bis zu zwölf Windrädern beteiligt sein.

Im Januar 2016 sprachen Sie davon, dass das Windparkprojekt Neuenkirchen-Bühnerbach in der Samtgemeinde Neuenkirchen genehmigt ist und der Landkreis Osnabrück im Februar 2016 mit dem Bau der fünf Windkraftanlagen beginnt. Der Bau hat immer noch nicht begonnen. Wann ist es soweit?

Wir haben das Projekt auf neue und größere Windenergieanlagen umgestellt. Wenn wir nach dem neuen EEG den Zuschlag für ein wirtschaftliches Angebot erhalten wollen, dann müssen wir mit neueren und größeren Anlagen ins Rennen gehen, die etwa 50 Prozent mehr Leistung erbringen. Da wir demnach auch die Umweltgutachten neu erstellen mussten, kam es zu Verzögerungen. Ich gehe davon aus, dass wir die Genehmigungsunterlagen in den nächsten Monaten einreichen können.

Wie ist der Projektstand beim Windpark in Glandorf mit vier geplanten Windenergieanlagen?

Die Genehmigungsunterlagen sind eingereicht, sodass ich auf eine Genehmigung in den kommenden Monaten hoffe.

Glauben Sie, dass die Windenergie-Holding (Wehlos), in die der Landkreis nach den ursprünglichen Planungen 2012 rund 500 Millionen Euro investieren wollte, um 100 Windräder bauen zu lassen, doch noch gegründet werden kann?

Ich gehe nach heutigem Stand davon aus, dass es keine Windenergie-Holding geben wird, da der Investitionsbedarf voraussichtlich nicht so hoch sein wird. Sollte sich das doch noch ändern, werde ich erneut auf die Partner zugehen. Momentan ist davon aber nicht auszugehen. Es haben sich erfreulicherweise so viele Bürgergenossenschaften gegründet und es sind so viele Grundstückseigentümer ins Geschäft eingestiegen, dass eine Holding für das Windenergiegeschäft nicht benötigt wird, die Projekte werden gemäß den Klimaschutzzielen des Landkreises in regionaler Trägerschaft auch so umgesetzt. Wenn die Investitionsbereitschaft der Bürger nicht da gewesen wäre, wären wir eingesprungen – ähnlich wie wir es mit der Energos in anderen Bereichen auch schon machen.

Die Region droht das Klimaziel zu verpassen. Nach der letzten Bilanz kommt der Landkreis auf eine CO2-Einsparung von 22 Prozent gegenüber 1990. Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen aber um 95 Prozent reduziert werden. Pro Jahr müssen rund drei Prozent CO2 eingespart werden, um die Ziele bis 2050 zu erreichen. Wie kann die Windkraft dazu beitragen?

Ich glaube, dass die Windkraft einen ganz enormen Beitrag leisten wird. Nach meinen Kenntnissen sind 27 Windvorranggebiete ausgewiesen und 21 davon auch schon genehmigt. In 15 Gebieten sind Anlagen in Betrieb genommen worden und in sechs wird bereits gebaut. Die restlichen sechs Gebiete sind noch in der Antragsphase und ich gehe davon aus, dass auch diese noch realisiert werden.