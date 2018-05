Osnabrück. Der Blick durch eine andere Brille verhilft manchmal zu neuen Perspektiven. Im Rahmen des Reportertauschs beschäftgte sich der Siegener Kollege mit der Diskussion um den Neumarkt und hat die ein oder andere neue Erkenntnis gewonnen.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Aus der Perspektive eines "Neubürgers" betrachtet, erscheint der Streit um den Osnabrücker Neumarkt arg festgefahren. Einig sind sich wohl alle, dass der sprichwörtliche Glanz vergangener Zeiten, was das leer stehende Ypso-Gebäude betrifft, längst verblasst ist. Eine Stadt, die gerade in ihrem Innersten viel zu bieten hat, leistet sich einen hässlichen Schandfleck, an dem noch dazu täglich tausende Autos vorbeirollen. Nun könnte man den Wunsch nach einem autforeien Neumarkt vielleicht damit begründen, dass das hässliche Gebäude dann nicht mehr von Autofahrern gesehen wird. Aber das wäre wohl zynisch.

Ziel aller Beteiligten ist eine schönere Innenstadt

Würden sich die verschiedenen (Streit-)Parteien allerdings auf das besinnen, was sie verbindet, lägen sie gar nicht so weit auseinander. Denn alle wollen doch eine schönere Innenstadt. Fakt ist: Der Investor Unibail Rodamco kommt nicht in die Gänge, was den Bau eines neuen Shopping-Centers betrifft. Fakt ist aber auch: Die Hürden, die die Stadt Osnabrück dem Investor auferlegt hat - Stichwort: Neuvermietungsquote - sind so hoch, dass man als Außenstehender ins Grübeln kommt, was die Stadt denn nun eigentlich will. Liegt ihr der Bau eines weiteren Einzelhandelsstandortes am Herzen oder spielt der Bau der rund 16500 Quadratmeter Verkaufsfläche für das Oberzentrum vielleicht gar nicht die entscheidende Rolle? Bislang ist mit Sinn Leffers nur ein Ankermieter für die neue Shopping Mall gewonnen worden, der a) einen Leerstand in der bestehenden Innenstadt hinterlassen würde und b) auf Grund seiner Osnabrücker Historie schon voll auf die oben beschriebene Quote angerechnet wird.

Filialisten haben in Shopping-Centern meist das Sagen

Geht man nun davon aus, dass ein Shopping-Center moderner Prägung, egal ob vom deutschen Riesen ECE oder von Unibail Rodamco gebaut, meist fast ausschließlich auf Filialisten setzt, muss man sich fragen, warum nicht längst weitere Mieter ins Netz der Franzosen gegangen sind. Alle überregional agierenden Unternehmen, die noch nicht in Osnabrück beheimatet sind und für eine Ansiedelung in der Friedensstadt in Frage kämen, haben heutzutage eine Expansionsabteilung, die das Potenzial eines Standortes nüchtern anhand von Zahlen analysiert. Was könnte es also für Gründe geben, dass bislang nur Sinn Leffers angebissen hat? Es muss entweder mit der Friedensstadt an sich zu tun haben oder aber damit, dass eine Filialeröffnung an der engeren Peripherie der Innenstadt vielleicht deutlich weniger attraktiv ist als sich im "wahren" Zentrum Osnabrücks anzusiedeln. Letzteres erscheint mit dem externen Blick auf die (kaum vorhandenen) Leerstände und die Struktur der Flaniermeilen deutlich wahrscheinlicher.

Heimische Investoren könnten den Knoten zerschlagen

Das wiederum wirft die Frage auf, was man dann mit dem verwahrlosten und nicht mehr vermarktbaren Bestandsgebäude machen könnte. Abreißen, klar! Aber was kommt danach? Eine Nutzung als Grünfläche wäre genauso denkbar wie der Ausbau zu einem Uni-Teilstandort oder ähnliches. Doch egal, welche Lösung in Betracht kommt - heimische Investoren sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie haben ein ernstes Interesse an einem solchen Projekt, sie zahlen ihre Steuern in der Stadt und sie stellen Ansprechpartner vor Ort, die sich der Kommune verpflichtet fühlen. Könnte man durch ein einheimisches Investment innerhalb der Stadt eine gewisse Euphorie entfachen, wäre ganz sicher auch die Frage zur Verkehrsthematik leichter zu lösen.

