Osnabrück. Der Verein Kultur für alle Osnabrück (Kaos e.V.) möchte die Lieblings-Kulturorte der Menschen in Stadt und Land Osnabrück ermitteln. Dazu schreibt er einen Fotowettbewerb aus.

Wo ist der Osnabrücker Kulturbegeisterte glücklich? Auf dem roten Sofa im Theater? In einer dunklen Ecke im Bastard Club? Direkt unter der Orgel in St. Marien? In einem Fotowettbewerb sucht der Verein „Kultur für Alle Osnabrück“ (Kaos e.V.) ausdrucksstarke Fotos, die sichtbar machen, welche Orte in der Friedensstadt und ihrer Umgebung besonders geeignet für ein intensives Kulturerleben sind. An dem Wettbewerb teilnehmen können alle Bewohner und Bewohnerinnen aus Stadt und Landkreis Osnabrück, Laien genauso wie Profis.

Die Bandbreite der möglichen Einreichungen beschreibt Max Ciolek vom Vorstand des Vereins so: „Entscheidend ist allein der spannende Blickwinkel, die kreative Aussage, die Geschichte hinter dem Foto.“ Um die zu dokumentieren, bittet Kaos e.V. um eine kurze schriftliche Beschreibung der Bildidee. Außerdem gilt ein entscheidendes Kriterium: Der Lieblingsort muss aus dem Kreis der Kukuk-Kulturpartner gewählt werden. Zu finden sind die Partner hier: www.kukuk.de/veranstaltungen/kulturpartner.

Die Gewinner des Fotowettbewerbs ermittelt eine fachkundige Jury aus den Einsendungen zwölf Arbeiten, die ab dem 25. August im Büro des Kaos e.V. (Große Gildewart 35) ausgestellt werden. Die Eröffnung ist Teil der diesjährigen Kulturnacht. Die drei besten Fotografen gewinnen zudem einen Abend in ihrem ganz persönliczen Lieblings-Kulturraum.