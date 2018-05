Osnabrück. In eine Maibowle gehören Erdbeeren – so werden es zumindest in Osnabrück die meisten Menschen sehen. Weinhändler Wolfgang Böttger hat das Kultgetränk einst auf der Maiwoche eingeführt. Er weiß: Ursprünglich war mit Maibowle etwas ganz anderes gemeint.

„Wenn bei uns jemand eine Maibowle möchte, fragen wir immer nach, welche es denn sein soll“, erzählt Wolfgang Böttger. Viele Kunden würden dann erstaunt reagieren. Denn unter Maibowle verstehen die meisten Menschen in der Hasestadt nur eines: ein weinhaltiger Drink mit Erdbeeren. Doch das war nicht immer so.

„Viele wissen gar nicht mehr, dass die traditionelle Maibowle nicht mit Erdbeeren, sondern mit Waldmeister zubereitet wird“, sagt Böttger. Der Grund ist simpel: Früher gab es im Mai keine Erdbeeren. Erst ab Juni konnte man mit den süßen Früchten rechnen. Man verwendete deshalb Waldmeister, denn dieser blüht im Wonnemonat.

Wein, Sekt, Waldmeister

Die Zubereitung der Maibowle mit Waldmeister funktioniert ganz ähnlich wie bei der Variante mit Erdbeeren. Benötigt werden trockener Weißwein, halbtrockener Sekt, frischer Waldmeister und – nach Belieben – etwas Zucker. „Es empfiehlt sich, Waldmeister für eine Maibowle vor der Blüte zu verwenden“, sagt der Weinhändler. Da sei der Geschmack noch kräftiger als während der Blütezeit.

Bevor man das Maikraut kopfüber zu einem Sträußchen geschnürt in den Wein hängt, muss man den Waldmeister an einem gut gelüfteten Ort antrocknen lassen. Nur so kann er sein Aroma entfalten. Mindestens eine halbe Stunde sollte er dann in der Bowle ziehen.

Früher gab es im Mai keine Erdbeeren

Böttger steht seit 30 Jahren mit einem eigenen Stand auf der Maiwoche. Für ihn und seinen Weinhandel, den er im Bissendorfer Gewerbegebiet betreibt, ist sie eine der größten Veranstaltungen im Jahr.

Die Maibowle mit Erdbeeren habe er selbst vor etlichen Jahren auf der Maiwoche eingeführt, erzählt er. „Wir wollten damals das Angebot erweitern“, so der 62-Jährige. Die veränderten Produktionsbedingungen in Spanien oder Holland hätten es seinerzeit möglich gemacht, dass auch im Mai Erdbeeren zu relativ günstigen Preisen verfügbar waren. Seine Abwandlung der klassischen Maibowle habe eingeschlagen wie eine Bombe. „Wir waren jeden Tag ausverkauft“, erinnert sich Böttger. Mittlerweile gibt es die Maibowle mit Erdbeeren fast überall. Er selbst macht damit 80 Prozent seines Maiwoche-Umsatzes.

Das Schwierige an dem Kultgetränk seien immer die Erdbeeren. Es komme sehr auf die Witterung an. Wenn es zu lange regnet, könne es zu einem Engpass bei der Erdbeerlieferung kommen. Denn für den passionierten Weinhändler steht die Qualität seiner Produkte an erster Stelle, wie er betont. Er verarbeite nur „pflückfrische Erdbeeren“. Diese lagern nicht auf riesigen Paletten in der prallen Sonne und landen auch nicht in aquariengroßen Glasbehältern, wo sie mitunter tagelang bleiben. Er verwende ganz normale Bowleschüsseln, die täglich frisch befüllt würden. Auch ein fertiger Wein-Sekt-Cocktail komme ihm nicht in die Gläser. Böttger steht für Bowle wie bei Muttern.

Neue Varianten im Anstich

Seine Kunden schätzten dies. Immer wieder bekomme er Lob für seine Getränke, sagt Böttger, nicht nur für die Erdbeer-, sondern eben auch für die klassische Waldmeisterbowle. Sein Geheimtipp ist eine Mischform: „Die leichte Heunote des Waldmeisters passt ausgezeichnet mit der süßen Frucht der Erdbeere zusammen.“

Böttgers neueste Erfindung ist eine Himbeerbowle, die mit Prosecco, Traubenmost im Gärstadium und frischen Himbeeren zubereitet wird. „Ein fruchtiger und erfrischender Drink für einen netten Abend mit Freunden“, schwärmt Böttger.

Vielleicht wird das ja der nächste Megatrend auf der Maiwoche – und in ein paar Jahren heißt es nur noch: „Eine Maibowle, bitte…“