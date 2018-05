157 Windräder sind im Landkreis Osnabrück in Betrieb MEC öffnen

Die ersten Windräder des Landkreises sind vor zwei Jahren im Windpark Drehle in Gehrde (Samtgemeinde Bersenbrück) in Betrieb gegangen. Archivfoto: Meyer

Osnabrück. 157 Windenergieanlagen sind im Landkreis Osnabrück bereits in Betrieb. In den vergangenen fünf Jahren sind laut Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff 54 Anlagen gebaut worden, die schon 2016 Windenergie ins Stromnetz eingespeist haben. Bis 2020 sollen demnach sogar insgesamt 200 Windräder am Netz sein, die dann 77 Prozent des Energiebedarfs decken sollen.