Osnabrück. Mit der Einrichtung von sogenannten Häusern des Jugendrechts will die Niedersächsische Landesregierung die Jugendstrafverfahren beschleunigen. Osnabrück soll einer der ersten Standorte werden – die Stadt, aus der Justizministerin Barbara Havliza (CDU) selbst stammt. Ob das sinnvoll ist, darüber herrscht dort teilweise Skepsis.

Wenn Jugendliche oder junge Erwachsene bis 21 Jahre eine Straftat begehen, dauert es meist lange, bis sie verurteilt werden. In Osnabrück lagen 2016 in 45,6 Prozent der Verfahren mehr als sieben Monate zwischen Tat und Gerichtsentscheidung. Das geht aus dem Jahresbericht 2016 der Osnabrücker Jugendgerichtshilfe hervor. „Aus pädagogischen Gründen ist es von Bedeutung, dass die Zeitspanne zwischen Tatbegehung und Reaktion nicht zu lang ist“, schrieb die Stadt darin. Die sechs städtischen Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe begleiten die jungen Straffälligen während des Verfahrens und suchen nach Ursachen für ihr Verhalten, analysieren zum Beispiel die familiären Hintergründe.

Noch kein Konzept

Damit die Strafverfahren schneller über die Bühne gehen, effektiver werden und die Prävention verbessert wird, soll die Zusammenarbeit zwischen Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft sowie den Gerichten in Häusern des Jugendrechts verbessert werden, erläutert das Niedersächsische Justizministerium. So haben es CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Vorbild sind andere Bundesländer. „In Osnabrück sind die Vorbereitungen derzeit am weitesten fortgeschritten“, verkündete Justizministerin Havliza bereits in ihrer 100-Tage-Bilanz Ende Februar. Bislang liegt nach Informationen unserer Redaktion noch kein konkretes Konzept vor, auch die Finanzierung und die Standortfrage sind noch nicht geklärt. Laut Justizministerium hätten die hiesigen Staatsanwaltschaften von sich aus ihr Interesse daran bekundet und diverse Ideen eingebracht. Die Stadt unterstütze den Ansatz, sagt Stadtrat Wolfgang Beckermann unserer Redaktion auf Anfrage.

Klein (Grüne): Das Problem ist der Personalmangel

Ob das mit der Beschleunigung der Verfahren durch kürzere Wege in einem Haus des Jugendrechts funktioniert, da hat der Osnabrücker Rechtsanwalt und Ratsherr Thomas Klein (Grüne) allerdings so seine Zweifel, auch wenn er den Ansatz gut findet. „Der Dreh- und Angelpunkt ist die Ausstattung mit Personal“, sagt Klein. Wegen des Personalmangels bei Gericht dauere es lange, bis Termine gefunden würden. Ein Beispiel: Ende 2016/Anfang 2017 gab es Schlägereien unter Jugendlichen an der Hauptschule Innenstadt mit mehreren Verletzten. Bis heute sei der Fall nicht verhandelt worden, so Klein. Seine Fraktion hat die Verwaltung für den nächsten Jugendhilfeausschuss um einen Sachstandsbericht gebeten, die Stadtpolitik wurde an den Planungen zum Haus des Jugendrechts bislang noch gar nicht beteiligt, kritisiert Klein.

Sozialdezernent Beckermann sagt zum Verfahren: „Unter der Federführung des Leitenden Oberstaatsanwaltes Bernard Südbeck werden vor dem Hintergrund der lokalen Gegebenheiten und Handlungsbedarfe die konkreten Ziele und der Entwurf einer Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts zwischen den Beteiligten erarbeitet.“ Südbeck war für nähere Informationen nicht erreichbar.

Gesunkene Fallzahlen

477 junge Straftäter gab es 2017 in Osnabrück – 80 mehr als im Vorjahr, nachdem die Fallzahlen zuvor jahrelang gesunken waren. Hans-Georg Weisleder, der zuständige Fachdienstleiter bei der Stadt, zeigt sich zwar offen gegenüber den Planungen, gibt aber auch zu bedenken, dass die Jugendgerichtshilfe längst sehr eng mit den anderen Institutionen zusammenarbeite. Vor allem aber mahnt er, dass ihre Unabhängigkeit gewahrt bleiben müsse. Auch wenn sie künftig mit den übrigen Institutionen in einem Haus sitzen sollte, müsse für die Jugendlichen klar ersichtlich sein, dass die Jugendgerichtshilfe nicht Teil von Justiz und Polizei sei. „Das Vertrauensverhältnis muss sehr intensiv sein“, betont Weisleder. Das Justizministerium sagt dazu unserer Zeitung auf Anfrage: „Die inhaltliche Zusammenarbeit der Kooperationspartner soll zwar enger, der jeweilige rechtliche Rahmen für die Arbeit der einzelnen Beteiligten jedoch nicht geändert werden.“