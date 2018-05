Am Heger-Tor-Wall in Osnabrück laufen derzeit die Vorarbeiten für die erste Proteced Bike Lane in Niedersachsen. Die Anlieger wurden bisher nicht informiert und kritisieren das Projekt. Symbolfoto: imago/ZUMA Press

Osnabrück. Am Heger-Tor-Wall in Osnabrück laufen derzeit die Vorarbeiten für die erste sogenannte Protected Bike Lane – eine geschützte Fahrradspur – in Niedersachsen. Die Anlieger wurden bisher nicht informiert. Erste Kritik an dem Projekt wird laut.