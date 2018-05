Uwe J. Haack und Raymund Heller werden in der Galerie W zu Gast sein, um über die Kunst und die Weltraumbegeisterung des Charles Wilp zu berichten.

Osnabrück. „Charles Wilp kreierte Kunst im Grenzbereich von Wissenschaft und praktizierter Sinnlichkeit“, sagte Uwe J. Haack 2012 anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Museum Am Schölerberg. Damals wurde unter dem Titel „Kosmische Flaschenpost“ erstmals die Sammlung mit Werken von Charles Wilp gezeigt, die der Osnabrücker Unternehmer Franz-Herbert Heydt einst zusammengetragen hat. Weil Haack ein Freund und Vertrauter des Düsseldorfer Werbestrategen und Künstlers war, hatte er die Aufgabe übernommen, bei der Vernissage über dessen Leben und Werk zu berichten.

Jetzt kommt Uwe J. Haack wieder nach Osnabrück. Am Donnerstag, dem 7. Mai, ist er in der Galerie W zu Gast, um einmal mehr seine spannenden Anekdoten und Hintergrundstorys zu erzählen, die er erlebt und über Charles Wilp zusammengesammelt hat. Aber er ist nicht der einzige Gast, den Galeristin Silke Wulf zu der Space-Art-Veranstaltung eingeladen hat. So wird sie auch Raymund Heller vorstellen, der als Wegbegleiter und Schüler des Weltraumfanatikers gilt und 2005 unter dem Titel „Kunst ist Werbung“ eine Hommage an Charles Wilp verfasste.

Zusammen mit den Exponaten, die zurzeit in der Galerie ausgestellt werden, wird man sich so ein umfassendes Bild des „Artronauten“ machen können, der einen besonderen Bezug zu Osnabrück hatte. „Osnabrück From Space“ ist eines der Werke, die Wilp der Stadt an der Hase widmete und in die er eine Signatur des ehemaligen Oberbürgermeisters Hans-Jürgen Fip integrierte. „Charles Wilp war seiner Kunst immer 30 Jahre voraus“, behauptet Uwe J. Haack. Ob er recht hat, wird man am Donnerstag überprüfen können.