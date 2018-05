Osnabrück. Das Morgenland Festival Osnabrück und VW Osnabrück arbeiten dieses Jahr erstmals zusammen. Die Morgenland All Star Band spielt in Werk 2 und wird dabei unterstützt vom Lichkünstler Philipp Geist.

Das Morgenland Festival Osnabrück ist eine neue Kooperation eingegangen: Es arbeitet in diesem Jahr erstmals mit Volkswagen Osnabrück zusammen. Ausdruck der neuen Verbindung zwischen dem Festival und dem Osnabrücker Werk des Automobilherstellers ist ein Konzert in der Werkhalle 2 mit der Morgenland All Star Band, dem Ensemble des Morgenland Campus sowie dem Lichtkünstler Philipp Geist.

Ulrich Riestenpatt gt. Richter, Sprecher der Geschäftsführung Volkswagen Osnabrück, sagt: „Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist Kern der Unternehmenskultur von Volkswagen Osnabrück. Wie auch das Morgenland Festival ist unser Unternehmen Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlicher Kulturen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 28 verschiedener Nationalitäten arbeiten täglich gemeinsam für den Erfolg von Volkswagen Osnabrück. Deshalb freuen wir uns, in diesem Jahr erstmals Gastgeber des Morgenland Festivals sein zu dürfen.“

Für gewöhnlich werden in der Werkhalle 2 Werkzeuge für den Karosseriebau erprobt. „Eine Halle wie die Werkshalle 2 von VW zu bespielen bedeutet Herausforderung und Begeisterung zugleich“, sagt der Leiter des Morgenland Festivals, Michael Dreyer. Im Fokus des Abends steht ein Konzert mit der Morgenland All Star Band, einer Formation, die aus dem Festival heraus erwachsen und sehr schnell zu dessen Aushängeschild geworden ist. Die Herkunftsländer der Künstlerinnen und Künstler stehen symbolisch für die geografische Reichweite des Festivals, ihre Musik für seinen Facettenreichtum, von traditioneller Musik bis zu Jazz und Rock. Nicht nur in Osnabrück hat die All Star Band ihr Publikum begeistert, sondern auch in Amsterdam, Beirut und Izmir, auf einer Tournee durch China und, ganz aktuell, in Almaty, der größten Stadt Kasachstans.

Erstmals arbeitet das Morgenland Festival für das Konzert bei VW mit dem Lichtkünstler Philipp Geist zusammen. Er hat bereits Konzertsäle wie die Elbphilharmonie oder das Konzerthaus Berlin bespielt oder den Kölner Dom. Geist ist aber auch international tätig, hat den königlichen Thron in Bangkok illuminiert, den Azadi-Turm in Teheran oder die Christus-Statue in Rio de Janeiro. Als Vorband spielt das Ensemble des Morgenland Campus, eines Workshops für Studierende, den das Festival zusammen mit dem Institut für Musik der Hochschule Osnabrück (IfM)ausrichtet.