Bomben in Schinkel-Ost: Evakuierung am 27. Mai MEC öffnen

In Schinkel-Ost sind zwei mutmaßliche Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollen am Sonntag, 27. Mai, beseitigt werden. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch

pm/sst Osnabrück. In Schinkel-Ost sind zwei mutmaßliche Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Osnabrück am Montagnachmittag mitteilte, sollen sie am Sonntag, 27. Mai, entschärft werden. Über 5000 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.