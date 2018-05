Osnabrück. Wegen eines Fahrradunfalls musste Tommy Schneller den Auftritt mit seiner Band auf der Maiwoche am Donnerstag, 17. Mai, absagen. Doch Ersatz wurde schnell gefunden, sogar sehr charmanter. Die drei Damen des Rockabilly-Trios The Silverettes treten nun auf dem Osnabrücker Marktplatz auf dem Marktplatz auf.

Das ist Pech. Nachdem er am Sonntagabend nach dem Unwetter von der Maiwoche nach Hause radeln wollte, ist Tommy Schneller auf einer rutschigen Fahrbahn gestürzt und musste im Krankenhaus mit 20 Stichen genäht werden. Auf Facebook hatte der Sänger und Saxofonist Bilder seines ramponierten Gesichts gepostet und einige Genesungswünsche erhalten.

Für Blues Company-Frontmann Todor „Toscho“ Todorovic, der die Konzerte auf dem Marktplatz organisiert, war es der zweite Ausfall. Der Auftritt der Band Hiss am Sonntagabend musste wegen des Unwetters abgesagt werden. Er soll im nächsten Jahr wiederholt werden. Dann soll auch die Tommy Schneller Band ihr Konzert auf der Maiwoche absolvieren.

Im Hier und Jetzt stehen nun The Silverettes am Donnerstag auf der Bühne auf dem Marktplatz. Die drei Sängerinnen präsentieren sich im Look der Fünfzigerjahre und bringen ihr aktuelles Album „Dirty Talk“ mit. Die Rockabellas spielen darauf lupenreinen Rock’n’Roll, aber auch Glam Rock, Balladen und ein wenig Zydeco.

The Silverettes spielen neben eigenen Nummern auch Klassiker wie „Whole lotta shakin goin‘ on“ oder „The Train kept a-rollin“. Über einen Auftritt des Trios im März dieses Jahres in der Töpferei Niehenke schrieb der Chronist dieser Zeitung, dass die Damen einen höchst adretten Eindruck abgaben, „aber das lenkte nicht davon ab, dass die Silverettes musikalisch ein ziemliches Brett fahren“. Nur an den pinken Schlüpfern im Merchandise fand er keinen Gefallen.









Wer bei Waschbrettbauch an Chippendales und bei Dixi an Klo denkt, der ist bei der zehnköpfigen Gruppe Waschbrettbauch auf dem falschen Dampfer. Die Band spielt laut eigener Aussage „Dixiskiffelpunk“. Wie ihre Mischung aus Country, Rock’n Roll, Folk, Punk, Dixieland und Blues klingt, zeigt sie am Donnerstag ab 19.30 Uhr auf dem Nikolaiort.

The Silverettes, Marktplatz, Osnabrück, Do., 17. 5., 20.15 Uhr.