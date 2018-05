lf Osnabrück. Die 46. Osnabrücker Maiwoche ist in vollem Gange und hat wieder einige Highlights zu bieten. Die fünf Partnerstädte Angers, Çanakkale, Haarlem, Derby und Twer stellen sich im Europadorf am Nikolaiort vor. Hier eine Übersicht.

Am Donnerstag, 17. Mai starten die Partnerschaftstage im Europadorf mit dem „Angers-Tag“. Ab 14 Uhr können Gäste die handgemachte französische „blaue Schokolade“ der Marke „Quernons d’Ardoise“ probieren und den bekannten Giffard-Likör kosten. Zeitgleich startet das musikalische Programm mit der Rock-Band The Mirrors, die um 14 Uhr und 16 Uhr auf der mylola Bühne auftreten. The Blind Suns spielen ab 14.45 Uhr und erinnern mit locker-leichtem Surf Pop an die Beach-Boys. Der französische Liedermacher Benjamin Piat gibt ab 16.45 Uhr einige seiner Songs zum Besten. Mit einer Gute-Laune-Mischung aus Country, Folk, Punk, Dixi, Blues, Rock ‚n‘ Roll bringt Waschbrettbauch ab 19.30 Uhr jeden zum Tanzen.

Türkische Spezialitäten

Am Freitag., 18. Mai stellt sich die Stadt Çanakkale vor. Ab 11 Uhr kann man türkische Spezialitäten genießen. Als musikalischer Auftakt spielt ab 14 Uhr und um 16 Uhr Grup Akasya mit einem außergewöhnlichen Mix aus Kanun, Orgel und Gesang. Anatolische Beats und Orient-Rock von Quantensprung entführen die Zuschauer um 14.45 Uhr und 17 Uhr in eine Welt aus Tausendundeiner Nacht. Lazurie macht die Reise in den Orient mit ihren Vorführungen orientalischer Tänze um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.45 Uhr perfekt. Die Band Back to the Roots covert ab 20 Uhr Partyhits für jeden Geschmack.

Holländische Musikkapelle

Am Samstag, 19. Mai können die Besucher am „Haarlem-Tag“ die traditionelle Musik und kulinarischen Spezialitäten der holländischen Partnerstadt kennenlernen. Jopen-Bier als holländischer Klassiker wird ab 11 Uhr ausgeschenkt. Um 13 Uhr, 15 Uhr und 17.30 Uhr sorgt die Haarlemer Musikkapelle De Schuimkragen für Stimmung. Funkige Beats mit Rockeinschlag bieten SpatzS! um 13.30 Uhr 15.30 Uhr. Royal Teazer rocken um 14.15 Uhr und 16.30 Uhr die Bühne. Den musikalischen Abschluss ab 19.30 Uhr bildet First Take & Verstärkung mit rocklastigen Songs.

Britisches Feeling im Europadorf

Am Sonntag, 20. Mai geht es mit der Partnerstadt Derby weiter. Ab 13 Uhr wird mit britischen Spezialitäten und musikalischem Programm mit den Dudelsack-Spielern„The Pipes and the Drums oft he Royal British Legion e.V.“ Großbritannien nach Osnabrück geholt. Die Band tritt um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr auf. Dammit Jack heizen der Menge mit einem musikalischen Repertoire aus Rock und Pop um 13.30 Uhr und um 17.15 Uhr ein. Alternative Country und akustischen Rock bietet das Duo Harriet! um 15 Uhr und 16.30 Uhr. Einen gelungenen Tagesabschluss garantiert die Band Cover-Band Zack Zillis, die ab 19.30 Uhr Partyhits aus den Charts für jeden Geschmack bereithält.

Russische Romanzen und Streetdance

Montags, 21. Mai findet der „Twer-Tag“ statt. Die Sänger Irina Gefele und Viktor Sukhov verzaubern die Zuschauer um 14 Uhr und 15.15 Uhr mit russischen Romanzen und Liedern. Neugierige können die vielfältigen russischen Spezialitäten probieren. Um 14.30 Uhr und 16.15 Uhr tritt die Streetdance-Gruppe Art Craft auf. Mit der Gitarre im Gepäck stimmen Portobello auf den Abend ein. An allen Partnerschaftstagen wird ab 14.30 Uhr Kinderschminken angeboten.