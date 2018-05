Mieter und Vermieter gehen in Osnabrück aufeinander los

Osnabrück. In der Eisenbahnstraße in Osnabrück ist es am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen einem Mieter und einem Vermieter gekommen. Dabei gingen die Streithähne mit Baseballschlägern aufeinander zu.