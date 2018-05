OSNABRÜCK. Welt- und Herzschmerz bei Dauerregen und Donnerhall: Das Wetter spielte mit bei der Präsentation von Liedern des englischen Renaissance-Komponisten John Dowland durch das Trio Extempore in der Getrudenkirche.

Just als Sängerin Maren Böll sich anschickte, mit ihrer glockenhellen Sopranstimme das Konzert im Rahmen der Reihe „Kultur am Gertrudenberg“ mit Zeilen über einen Tag, der „mit Dunkelheit geflohen“ ist, anzustimmen, zog tatsächlich ein düsteres Unwetter über das Gotteshaus hinweg. Während draußen der Wind pfiff, der Starkregen prasselte und Gewitterwolken grummelten, wurden im Schutz der alten Gemäuer schwermütige Songs über die Qual und das Leid der unerfüllten oder unerwiderten Liebe, von Düsternis und Sehnsucht vorgetragen. Dabei trugen die aus unterschiedlichen Kontexten stammenden Musiker die ihrerzeit europaweit beliebten Kompositionen des bekanntesten Songwriters des ausgehenden 16. Und beginnenden 17. Jahrhunderts in erfrischend neuen, aber nichtsdestotrotz zeitlos wirkenden Arrangements vor.

Fast schon Folkpop

Neben und mit Böll intonierten Peter Dahm am Sopransaxofon und Jan Grüter stilecht an der Renaissancelaute bezaubernde Melodien mit lupenreiner Harmonik und überwiegend ruhig fließenden Rhythmen. Ein Titel wie „What, If I Never Speed“ wirkte da fast programmatisch. Eine Ausnahme sowohl in Bezug auf das Tempo als auch aufgrund der ungleich fröhlicheren Grundstimmung bildete das Folkpop-affine „Shall I Sue“. Die Laute zupfte zwischendurch eine kammermusikalische „Fantasie“ oder vertonte einen hinreißenden „Traum“ sowie einen Tränenfluss im Duett mit dem Saxofon, das sich seinerseits eine raumdurchdringende, etwas ausufernde Solo-Improvisation leistete.

Melancholie in Mode

Der „für immer traurige“ John Dowland war seinerzeit auch deshalb ein Star, weil Melancholie im elisabethanischen Zeitalter als schick galt. Im tieftraurigen „In Darkness Let Me Dwell“ etwa beschreibt er einen Ort der der Dunkelheit, an dem er gerne sein möchte. Damit mochte das Trio Extempore den Liederreigen aber nicht abschließen und überraschte am Ende mit einem unschicklich optimistischem „Come Again“ und als Zugabe mit einem letzten Flehen der Hoffnung vor dem sicheren Tod. Da sangen dann auch draußen längst wieder die Vögel. Wohl selten haben Töne und Klänge aus der Natur ein Konzert so passend und trefflich untermalt wie an diesem Sonntagnachmittag mit englischer Musik und englischem Wetter in der Gertrudenkirche.