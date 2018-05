Osnabrück. Die Osnabrücker Maiwoche muss in diesem Jahr ohne ein Konzert der Tommy Schneller Band auskommen. Grund für die kurzfristige Absage des Gigs auf dem Marktplatz: Frontmann Tommy Schneller verunglückte am Sonntagabend mit dem Fahrrad. Den Slot auf der Handwerksbühne füllt nun die Band The Silverettes.

„Ich habe riesiges Glück gehabt“, sagt Musiker Tommy Schneller im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Bluesmusiker war am Sonntagabend nach dem Besuch der Maiwoche am Westerberg mit dem Fahrrad gestürzt und musste anschließend in der Notaufnahme des Klinikums versorgt werden. 20 Stiche benötigten die Ärzte, um die Lippe des Saxofonisten zu nähen. „Nach dem Unwetter war einiges an Blättern von den Bäumen runtergekommen. Dass es so rutschig werden würde, hatte ich nicht erwartet“, sagt Schneller am Tag nach dem Unfall.

Auftritt am Donnerstag

Der Bluesmusiker gehört quasi zum Inventar der Maiwoche und sollte planmäßig mit seiner Band am Donnerstagabend vor dem Rathaus auftreten. Die Gesichtsverletzungen machen dem 48-Jährigen jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Ich komme wahrscheinlich schon morgen aus dem Krankenhaus raus. Aber Musik wird nach Ansicht der Ärzte wohl erst in zwei bis drei Wochen wieder möglich sein“, sagt Schneller, mit dem unsere Redaktion via Handy auf dem Krankenbett sprechen konnte. „Das Personal hier ist großartig und auch Tosho hat schnell Verständnis für meine Situation gezeigt“, schiebt der Vollblutmusiker hinterher.

Stress für Tosho

„So viel Stress hatte ich noch nie mit der Organisation bei der Maiwoche“, sagt angesprochener Todor „Tosho“ Todorovic, der seit Jahren die Bühne vor dem Historischen Rathaus in künstlerischer Hinsicht bestückt. Kurzfristige Absagen von Bands habe es nach seiner Erfahrung ebenso wenig gegeben, wie schwere Unwetter wie das am Sonntagabend. Jedenfalls hat der Osnabrücker Musiker noch in der Nacht zu Montag für Ersatz sorgen können. Den Slot der Tommy Schneller Band übernimmt am Donnerstag um 20.15 Uhr die Hamburger Formation „The Silverettes“, die mit ihrer durch Rockabilly geprägten Musik schon im Vorjahr in Osnabrück zu Gast war.

Einen Auftritt der Tommy Schneller Band wird es somit erst wieder bei der nächsten Maiwoche geben. Auch die Band „Hiss“, deren Auftritt dem Wetter am Sonntagabend zum Opfer fiel, wird im Jahr 2019 Bestandteil des Maiwochenprogramms sein, wie Todorovic im Gespräch mit unserer Redaktion andeutet.