Osnabrück. So nah und doch so fern: Touristen und Einheimische miteinander zu vernetzen ist das Ziel von „Connact Global“. Zwei Osnabrücker Studentinnen haben die Internet-Plattform geschaffen und dafür viele Vorschusslorbeeren erhalten. Ende Mai geht ihr preisgekröntes Projekt an den Start.

Einen authentischen Einblick in die Kultur eines fremden Landes zu bekommen, in dem man zwei Wochen urlaubt, ist schwierig. Mit ihrer Online-Drehscheibe „Connact global“ wollen die Osnabrücker Hochschulstudentinnen Marlene Eimterbäumer (23) und Nina Müller (25) nun auch Kurzreisenden die Chance geben, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Für ihre Idee wurden sie Ende 2017 bereits mit dem regionalen Gründerpreis „Innovate Awards“ ausgezeichnet.

Weltweit handeln und verbinden

Das Kunstwort „connact“ setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern für „verbinden“ (connect) und „handeln“ (act) an. Global steht für den Anspruch, Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Zunächst 30 verschiedene Projekte, Aktivitäten und Initiativen werden Nutzern ab Ende Mai auf connactglobal.org zur Auswahl stehen. Diese sogenannten Connactivities sind eingeteilt in die Kategorien Natur, Tiere, Kultur und Sozial.

Kostenlos und unkompliziert

„Interessierte bekommen auf der jeweiligen Kategorien-Seite detaillierte Informationen über das ausgesuchte Projekt sowie einen Ansprechpartner vor Ort, mit dem sie selbst Kontakt aufnehmen und sich verabreden können“, erklärt Marlene Eimterbäumer. Die Vermittlung erfolge kostenlos, und alle Initiativen seien so ausgerichtet, dass man auch nur für ein, zwei Tage vorbeischauen und mitmachen kann. Vorkenntnisse und ein Mindestaufenthalt wie bei vielen Work-and-Travel-Anbietern, die Reisenden vor Ort Jobs vermitteln, sind keine Voraussetzung.

Vorurteile abbauen

Bei Connact Global sollen stets beide Seiten von dem Kontakt profitieren, so die Gründerin. Deshalb würden auf der Plattform ausschließlich Projekte von Einheimischen veröffentlicht, die sich einerseits über tatkräftige Unterstützung freuen, andererseits auch an der Kultur des Besuchers interessiert sind. Das fördere nicht nur die Verständigung und den Abbau von Vorurteilen, sondern lasse im besten Fall echte Freundschaften entstehen.

„In der Kategorie Kultur bieten wir beispielsweise Kontakt zur Kenyatta Universität in Kenia, wo sich Reisende mit Deutsch lernenden Kenianern austauschen können“, berichtet Nina Müller. Im Bereich Tiere finden Interessierte unter anderem eine Auffangstation für Straßenhunde am Arusha Nationalpark in Tansania. Wer nach Namibia reisen möchte, kann nahe der Hauptstadt Windhoek helfen, eingeschleppte Kakteen zu beseitigen, die sich dort stark ausbreiten und die heimische Natur verdrängen – ein Projekt der Kategorie Natur.

Soziales Engagement

Noch im Februar war Marlene Eimterbäumer auf Projektakquise in Zentralamerika: „Ich reiste von Guatemala-Stadt bis nach Granada in Nicaragua und konnte tolle Kontakte für unsere Plattform schließen.“ Begeistert berichtet sie von dem „Café de Sonrisas“ (Café des Lächelns) in Granada. Dort arbeiten Taubstumme, bestellt wird in Gebärdensprache, wie diese funktioniert sei auf Tafeln aufgezeichnet. Das Café wird auf Connact Global unter „Tips“ aufgeführt: ein Bereich, in dem soziale Geschäftsmodelle aufgenommen sind, die man als Reisender durch einen Besuch vor Ort unterstützen kann.

Im September ist dann Reisezeit für Nina Müller. Sie will in Thailands Hauptstadt Bangkok ein Projekt besuchen, bei dem sonntags in einem Einkaufszentrum Kleidung für Bedürftige gestrickt wird. „Danach geht es entlang der Ostküste auf der Suche nach weiteren geeigneten Connactivities.“