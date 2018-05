Osnabrück. Das Fazit des ersten Wochenendes der Maiwoche fällt durchwachsen aus. Während am Samstag bei angenehmen Temperaturen gefeiert wurde, führte ein Unwetter am Sonntag zum Abbruch der Veranstaltung.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Himmel über Osnabrück fast schwarz. Starker Regen stoppte die Maiwoche. Die Buden und Stände schlossen umgehend und die Menschen zog es in die Cafés und Geschäfte. „Ich mache natürlich zu, bevor jemandem die Klappe eines Bierstandes auf den Kopf fällt. Wir haben alles gesichert“, betonte Maiwochen-Caterer Christoph Sierp. Er habe mit der Stadt im Dialog gestanden und den Wetterdienst im Auge gehabt. „Es soll ja bis etwa 17.30 Uhr regnen. Sobald es wieder trocken ist, machen wir natürlich wieder auf“, so Sierp weiter. Nur wenig später musste er diese Aussage aber revidieren.

Bei einer Sicherheitskonferenz beschlossen die Veranstalter nach dem ersten Wolkenbruch, die Maiwoche für den Sonntag vorzeitig zu beenden. „Das war zu viel Wasser in zu kurzer Zeit, das da heruntergekommen ist“, erklärte Sierp. Die Feuerwehr komme nicht hinterher, außerdem gebe es Stromprobleme. Wie Sierp vom Deutschen Wetterdienst erfuhr, sollte später noch mal die gleiche Menge Wasser vom Himmel kommen. Da habe es keinen Sinn, das Programm fortzusetzen.

Kinderfest

Dabei hatte der Tag vielversprechend begonnen. Wie geplant konnte das NOZ-Kinderfest mit dem Auftritt von 15 Maskottchen von Unternehmen und Institutionen aus der Region stattfinden. Gemeinsam mit zahlreichen Kindern tanzten und spielten Zappeltier, Rosalotta und Co. zur Musik von Frank und seinen Freunden. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an der Veranstaltung, wie zum Beispiel die sechsjährige Sophia. „Das Tanzen und Singen macht mit am meisten Spaß“ betonte sie.

Verkaufsoffener Sonntag

Keine großen Erwartungen hatten viele Einzelhändler an die Maiwoche, beziehungsweise den damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag. „Wir machen heute bestimmt nicht den meisten Umsatz“, erklärte Nancy Duarte von Yves Rocher. Ähnlich sahen es auch die Geschäftsführung bei Bücher Wenner, sowie Michael Abeln, Leiter der C&A-Filiale. „Der Verlauf ist zufriedenstellend, aber nicht hervorragend. Ich plädiere aber weiter für vier verkaufsoffene Sonntag, um die Attraktivität des Standortes zu steigern“, so Abeln.

Samstag war es voll

Der Samstag war entspannt verlaufen – und es wurde voll. Temperaturen von bis zu 22 Grad lockten am Samstagabend Tausende Besucher in die Innenstadt. „Wir sind gerade erst hier angekommen und schauen mal, was uns alles erwartet, das Wetter soll ja gut werden“, berichtete ein junges Paar, dass sich in der Großen Straße bei einer Portion Pommes gerade für den restlichen Abend stärkte. Recht sollten sie behalten. „Wir kommen gerne zur Maiwoche“, erklärten Birgit und Rolf-Dieter Hannig und tranken Maibowle. Sehr gut bewerteten sie auch das vielfältige kulinarische Angebot von Lachs über Burgerspezialitäten oder Tapas bis hin zur klassischen Bratwurst.

Gemischte Meinungen über das „kleine Maidorf“

Auch eine Gruppe von zehn jungen Damen, um die 25 Jahre alt, die am Samstag extra aus Emsbüren angereist waren, hatte Spaß. Eines fehlte ihnen jedoch, das große Maidorf aus den vergangenen Jahren. „Man hat gar kein Ziel“, sagte eine der jungen Frauen. „Wir setzen uns auch dafür ein, dass es nächstes Jahr wieder kommt“, ergänzte eine andere in bestimmtem Ton und mit einem Lächeln. Wie genau dies aussehen soll, ließen sie aber offen.

Anders sahen es die Besucher des kleinen Maidorfs, das als Alternative an die Stelle seines großes Bruders rückte. Der Tenor bei den dort Anwesenden war, dass eine „tolle Atmosphäre“ herrschte, die „viel entspannter“ und „gemütlich“ sei. Zwar sei das kleine Maidorf wetterabhängig, da es nach oben offen sei. „Aber so ist die Maiwoche“, betonte eine Besucherin. Diese Eindrücke bestätigte auch ein Gastwirt, der mit seinem Stand vor Ort ist: „Es ist nicht so hektisch und auch das Publikum ist ein anders. Jetzt sind hier viele Familien und auch ältere Menschen, die abends zum Beispiel Wein und Käseplatte bei Kerzenschein genießen.“

Ein positives Fazit der ersten Tage zog auch der Osnabrücker Musiker Todor „Toscho“ Todorovic als Beteiber der Bühne am Rathaus. „Der erste Tag war trotz Regen ganz gut. Freitag und Samstag hätten nicht besser sein können“, berichtete er. „Musikalisch ist das Programm der Oberhammer. Ich freue mich auf jede Band“. Die erste Gruppe, die am Freitag auf der Bühne am Rathaus auftrat, war „Another Kind of Boom“, die bei der Maiwoche ihre Premiere hatten. „Hier aufzutreten ist wie ein innerliches Blumenpflücken“, freute sich Sängerin Franzika Gorff. Das Publikum quittierte den Auftritt der Band mit reichlich Applaus.

Härtere Töne schlugen die Lokalmatadoren von „Dirty Deeds“ auf der NOZ-Bühne an der Georgstraße an. Die AC/DC-Coverband begeisterte das Publikum mit Hard Rock und der markanten Stimme von Sänger Markus Lütkehoff, sodass auf dem Platz kaum Durchkommen war. „Es ist immer wieder etwas Besonderes vor heimischem Publikum aufzutreten“, so Lütkehoff.