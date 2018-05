Osnabrück/Hagen. Der Deutsche Wetterdienst hatte frühzeitig vor heftigen Gewitterschauern im Osnabrücker Land gewarnt. Als der Starkregen am Sonntag gegen 17 Uhr einsetzt, hatten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit mit vollen Kellern und überfluteten Straßen zu kämpfen.

„Die Einsätze sind im vollen Gange. Bisher haben wir aber noch keinen kompletten Überblick über das Ausmaß des Gewitters“, sagte ein Mitarbeiter der Polizeileitstelle Osnabrück am Sonntagabend. Ein Fazit zu den entstandenen Schäden sei erst nach Abschluss der Einsätze möglich. (Weiterlesen: Maiwoche bleibt nach Unwetter am Sonntag geschlossen)

Die Kräfte von Feuerwehr und Polizei seien in erster Linie wegen vollgelaufener Keller ausgerückt. Zudem müssen zeitnah abgebrochene Äste beseitigt werden. In zahlreichen Straßen kann das Kanalsystem die plötzlich aufkommenden Wassermassen nicht komplett fassen. Das Resultat: überschwemmte Straßen wie beispielsweise der Brooksweg in Hagen. Zudem haben die Autofahrer auf den Autobahnen aufgrund des heftigen Regens mit eingeschränkter Sicht zu kämpfen. Teilweise bildeten sich durch die Gewitterschauer ganze Seen auf der Fahrbahn, die höhere Geschwindigkeiten nicht mehr zuließen.

Bäume auf Schienen gefallen

Auch die Nordwestbahn musste sich kurzfristig mit den Auswirkungen des Gewitters auseinandersetzen. Derzeit blockieren umgefallene Bäume die Strecke der RE18, die zwischen Oldenburg und Osnabrück verkehrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Bersenbrück und Quakenbrück. Laut Nordwestbahn-Sprecherin Stephanie Nölke seien die Aufräumarbeiten aber bereits im vollen Gang, sodass die Züge weiterhin planmäßig abfahren können.