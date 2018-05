Osnabrück. Das Unwetter am Sonntagnachmittag ist für die Osnabrücker Maiwoche zu viel gewesen. Auf der Sicherheitskonferenz haben die Verantwortlichen um kurz nach 18 Uhr beschlossen, die Veranstaltung für den Sonntag vorzeitig zu beenden. Am Montag wird es weiter gehen.

Zum ersten Mal in den vergangenen zehn Jahren mussten die Buden auf der Maiwoche wegen schlechten Wetters vorzeitig schließen, wie Caterer Christoph Sierp auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntagabend sagte. Es habe einfach keinen Sinn mehr gemacht, weiter zu machen. „Es ist zu viel Wasser in zu kurzer Zeit runtergekommen“, so Sierp. Der Regen sei nicht nur in Fahrzeuge gelaufen, sondern auch in die Verteilerkästen. Das habe zu Stromproblemen geführt. Weil der Deutsche Wetterdienst für den weiteren Abend erneut Regen und Gewitter ankündigte, beschlossen die Veranstalter auf einer kurzfristig einberaumten Sicherheitskonferenz, die Maiwoche für diesen Tag frühzeitig zu beenden. (Weiterlesen: Heftiges Gewitter zieht über das Osnabrücker Land)

Am Montag soll es dann wie geplant weitergehen. Die Auftritte der Bands, die am Sonntagabend spielen sollten, fallen aus.

Als am Sonntag um 16.30 Uhr nach strahlendem Sonnenschein Gewitter und Starkregen einsetzten, war die Maiwoche schnell leer gefegt. Wer es nicht rechtzeitig nach Hause schaffte, stellte sich unter und wartete auf einen trockenen Moment. Nachdem die Buden geschlossen worden waren, hatte Sierp zunächst noch gehofft, diese später wieder öffnen zu können. Daraus wurde nichts. Stattdessen können die Betreiber nach dem laut Sierp anstrengenden und tollen Auftakt Kraft tanken für die kommenden Tage. „Weil heute Abend keiner da war, wird es Montag bestimmt wieder voll.“