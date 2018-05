Die zwei ausgebüxten Mantelaffenweibchen Ofina und Kimberly sind am Samstagnachmittag von alleine in ihr Gehege im Zoo Osnabrück zurückgekehrt. Foto: Lutz Schnier

Osnabrück. Die zwei am vergangenen Montag aus dem Osnabrücker Zoo ausgebüxten Mantelaffenweibchen Ofina und Kimberly sind am Samstagnachmittag wohlbehalten von selbst in ihr Außengehege zurückgekehrt. Das teilte der Zoo in einer Pressemitteilung am Sonntag mit.