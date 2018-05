Das Osnabrücker Symphonieorchester spielte am Sonntag ein frühlingshaft leichtes Programm, in dem besonders Konzertmeister Michal Majersky als Solist brillieren konnte.

Einfach ein unverwüstlicher, schwungvoll-schmissiger Hit, diese „Ruslan und Ludmilla“-Ouvertüre von Michail Glinka. Das Osnabrücker Symphonieorchester eröffnet damit das siebte Symphoniekonzert der Saison, das ein wenig wie ein Neujahrskonzert im Frühling anmutet. Na gut, Strauß steht nicht auf dem Programm, dafür aber sozusagen bunte Frühlingssträuße unter dem Motto „Blütenlese“. Kleine Appetithappen sind das, wenn auch mit Namen wie Eugen Suchon, Franz Schmidt, Jaromir Weinberger oder Lili Boulanger so manche Exoten darunter sind.

Klanglich schätzt es Gastdirigent Florian Ludwig offenbar opulent, so schon der Eindruck bei Glinkas Ouvertüre, und so wirkt das Orchester unter seiner Führung immer dort am stärksten, wo der große Klang gefragt ist. Bei Franz Schmidt besonders, der mit Karnevalsmusik und Intermezzo aus der Oper „Notre Dame“ vertreten ist, aber auch bei Jean Sibelius, von dem ein frühes „Frühlingslied“ op. 16 auf dem Programm steht. In warmen, satten Klangfarben malt Sibelius nämlich dieses Bild, hinreißend melodisch, nach der Musik zu urteilen blüht der Frühling in Finnland offenbar genau so üppig wie hierzulande.

Fast bedächtig

In vielen der Werke werden zudem kleinere Soli von den Bläsern sehr hübsch gestaltet. Ein wenig schillernder allerdings hätte man vermutlich die impressionistischen Farben in Lili Boulangers „D‘un Matin du Printemps“ zaubern können, und wo Temperament gefragt ist, will es irgendwie nicht so recht zünden. Die Tempi sind überall maßvoll, manchmal fast bedächtig, und die Artikulation hat man beim Osnabrücker Symphonieorchester durchaus schon frischer, knackiger, federnder erlebt. Glinka leidet ein wenig darunter, ebenso wie zwei der slawischen Tänze Antonín Dvořáks oder Polka und Fuge aus „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ von Jaromir Weinberger: Eigentlich eine heiße Nummer, die zwar hier am Ende, mit großem Orchester, Orgel und an der Seite drei Extratrompeten, klanglich pompös und bombastisch daherkommt, der aber etwas Feuer, Witz und Ironie fehlt.

So fliegen die Funken letztlich vor allem bei Michal Majersky, der zweimal als Solist mit von der Partie ist. Eugen Suchons 1948 entstandene Fantasie für Violine und Orchester, teils süffig, teils etwas spröde, spielt er mit Energie und großer Intensität. Ein brillantes Virtuosenstück ist sie nicht unbedingt, ganz im Gegensatz allerdings zu Introduction und Rondo capriccioso von Camille Saint-Saëns, die der Konzertmeister beeindruckend bewältigt. Reichlich Sprünge, Triller, Doppelgriffe, schnelles Figuren- und anderes Hexenwerk blitzen und funkeln.

Amüsant und lebhaft

Besonderes Merkmal des Konzerts ist natürlich auch die Moderation durch Michael Quast, der sich vor allem stimmlich lebhaft zeigt und das Publikum amüsiert. Stets sucht er zu den einzelnen Stücken passende frühlingshafte Assoziationen und findet sie auch dort, wo sie eigentlich nicht vorhanden sind. Seine Episode über ein Schiff auf dem Ozean inklusive Imitation von Wellen, Möwen und dem Signalhorn des Schiffes hat zwar nicht das geringste mit Dvořáks slawischen Tänzen zu tun, ist aber lustig.