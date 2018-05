Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Ostercappeln kam aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag auf der Abfahrt Osnabrück-Fleddern nach links von der Fahrbahn ab.Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Auf der A33 ereignete sich am Sonntag gegen 12.45 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Ostercappeln befuhr die Ausfahrt an der Anschlussstelle Fledder in Fahrtrichtung Bielefeld, als er aus bislang ungeklärter Ursache in der Kurve nach links von der Fahrbahn abkam.