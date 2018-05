Osnabrück. Mit der Premiere des Stückes „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ regte der Jugendclub Mania am Samstag im Emma-Theater an zum Nachdenken über Sinn und Bedeutung im Leben.

„Das Beste, was wir für die Zukunft der Erde tun können, ist sterben!“ Das meint jedenfalls Siebtklässler Pierre Anthon, als er zu Beginn des Schuljahres auf einen Pflaumenbaum steigt. Von dort verstört er fortan die Mädchen und Jungen seiner ehemaligen Klasse mit nihilistischen Ansichten.

Leistungsverweigerung? Resignation? Provokation? Von allem scheint etwas enthalten zu sein in dem Stück „Nichts. Was im Leben wichtig ist“. Am Samstag ging die Premiere der neuen Produktion des Jugendclubs Mania im Emma-Theater über die Bühne. Basierend auf der gleichnamigen Parabel der dänischen Autorin Janne Teller, erarbeiteten die 20 Jugendlichen mit Theaterpädagoge Simon Niemann das intensive Stück für ein Publikum ab 12 Jahren, in dem die Suche nach Bedeutung rasch von persönlichen Rachegelüsten überlagert wird.

„Berg der Bedeutung“

Wie ein düsteres Orakel thronte Darsteller Lucian Falkenhagen als Pierre Anthon auf einer Leiter im Hintergrund und dominierte das Geschehen nicht nur räumlich. Denn um dem nihilistischen Baumbesetzer die Existenz von Bedeutung zu beweisen, legt die Klasse im Sägewerk ihrer Heimatstadt Taering heimlich einen „Berg der Bedeutung“ an, der aus persönlichen Lieblingsgegenständen besteht. Genügen dafür anfangs Opfergaben wie die Sandalen der modebewussten Agnes (Antonia Großmann), driftet die Aktion mit der Forderung nach Gerdas (Anouk Beuvink) Hamster oder den Krücken der gehbehinderten Ingrid (Mona Schäper) rasch in gefährliches Fahrwasser ab.

Eine weitere Hemmschwelle scheint überschritten, als der fromme Kai (Erik Zug) mit dem Raub eines Kreuzes seine religiösen Überzeugungen ebenso preis gibt wie Hussein (Steven Wind) durch die Abgabe seines Gebetteppichs. Vollends alle moralischen Bedenken über Bord werfend, wird der Sarg von Elises (Lilian Albrecht) verstorbenem Bruder gefordert. Sofie (Greta Mutzwig) muss ihre Unschuld hergeben und fordert als Rache für diese Demütigung den rechten Zeigefinger des begabten Gitarristen Jan-Johan (Mercan Salan) - ironischerweise zu den Klängen des Beatles-Klassikers „I want to hold your Hand“. Gegen Ende des 90-minütigen Stückes entlud sich der Verrat aller moralischer Ideale in pure Aggression.

Weitere Vorstellungen am 21. und 27. Mai, jeweils 19.30 Uhr im Emma-Theater.