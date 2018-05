Osnabrück. Das Osnabrücker Taxigewerbe kämpft an drei Fronten: gegen bürokratische Auflagen, unlautere Mietwagen-Konkurrenz und private Schwarzfahrer.

Die Taxler ringen zurzeit mit der Stadt um eine pragmatische Taxiordnung und setzten im Kampf gegen schwarze Schafe auch Privatdetektive ein. Die Problemlage.

Problem Nummer 1: Private Chauffeurdienste

Die privaten Schwarzfahrer sind noch das kleinste der drei großen Problemfelder, die den Fuhrunternehmern zu schaffen machen. Aber irgendwann ist es den Taxifahrern, die der Taxizentrale 32011 angehören, zu bunt geworden. Sie mussten immer wieder zusehen, wie ihnen eine ganze Reihe von Privatchauffeuren an den Wochenenden vor den Hotspots des Nachtlebens die Kunden wegschnappte. Die Schwarzfahrer nutzen ihre Privatwagen, haben keine Konzession, kein Taxameter und oft auch keinen Personenbeförderungsschein. Deshalb können sie die Kundschaft zu Dumpingpreisen nach Hause chauffieren.

Die Taxiunternehmer Michael Wels, Michael Torloxten und Selahttin Ekicibil berichteten jetzt, wie sie der Privat-Konkurrenz schon Ende 2016 auf eigene Faust das Handwerk zu legen versuchten. Sie engagierten einen Privatdetektiv, der sich von einem der Privatanbieter von Osnabrück nach Oldenburg fahren ließ. Festpreis: 150 Euro. Die Adresse, zu der der vermeintliche Fahrgast den Chauffeur in Oldenburg dirigierte, war die der Polizei. Die nahm die Angelegenheit auf und leitete den Fall an die Stadt Osnabrück weiter. Die Behörde erhob eine Geldbuße von 500 Euro gegen den Privatfahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das Osnabrücker Amt rügte, dass der Fahrer den Fahrgast unterwegs aufgelesen hatte. Das ist nur echten Taxifahrern mit Konzession erlaubt. Die Aktion mit dem Privatdetektiv kostete die Taxiunternehmen über 1000 Euro, wie Taxiunternehmer Michael Wels sagt. Sie hat die schwarzen Schafe verunsichert, aber nicht endgültig vertrieben. Wels schätzt, dass noch zehn von ihnen in der Stadt unterwegs sind.

Lösungsvorschlag der Taxifahrer: schärfere Kontrollen.

Problem Nummer 2: Bürokratische Auflagen

Auf den ersten Blick scheint es paradox: Das Taxigewerbe fühlt sich von Verordnungen umzingelt, verlangt aber trotzdem nach einer Taxiordnung für Osnabrück, die es bislang nicht gibt. Der Grund: Die Taxler wünschen sich eine klare Regelung für das Bereithalten von Taxen bei Nacht und außerhalb ausgewiesener Taxistände. Das Problem ist jeden Samstag in der Altstadt zu beobachten, auch vor Diskotheken oder der Osnabrückhalle nach Großveranstaltungen tritt es immer wieder in Erscheinung: Es gibt zu wenig Aufstellflächen für Taxen. Das erschwert den Chauffeuren die Arbeit, ist aber vor allem für die Kundschaft ärgerlich, die sich das Taxi direkt vor der Kneipentür wünscht. Die Mitglieder der Taxizentrale 32011 (sie stellen 83 der 135 in Osnabrück konzessionierten Taxen) favorisieren eine Übernahme der Oldenburger Verordnung. Die sagt, Taxifahrer dürfen zwischen 22 und 6 Uhr außerhalb der Taxistände unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung warten, allerdings nicht innerhalb eines Umkreises von 100 Metern um den Taxistand. „Das wäre für alle das Beste“, sagt Michael Wels. So wäre Kunden und Taxiunternehmern am besten gedient.

Die Stadtverwaltung strebt eine andere Regelung an. Norbert Obermeyer, Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr, will mit Vertretern des Taxigewerbes durch die Stadt gehen und für jeden relevanten Ort ein Schema entwickeln, wie und wo und zu welchen Anlässen sich Taxifahrer dort in Warteposition begeben können. Zum Terrassenfest der Hochschule im April ist das bereits umgesetzt worden, was auch die Taxifahrer „sehr gut“ finden, wie Michael Wels betont. Mit dieser flexiblen Variante einer Taxiordnung behielte die Verwaltung die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu besonderen Anlässen zu erteilen. Und die Fahrgäste hätten den Vorteil, dass sie an den neuralgischen Punkten in den Feiernächten schneller ein Taxi fänden.

Lösungsvorschlag der Taxifahrer: Taxiordnung verabschieden.

Die Taxifahrer erhoffen sich von einer Taxiordnung auch eine Befriedung innerhalb ihres Gewerbes. Der Konkurrenzstreit ist im vergangenen Sommer eskaliert, als ein Fuhrunternehmer seine Mitbewerber fotografierte und anzeigte, die sich des Nachts im verbotenen Raum vor Kneipen aufgestellt hatten, um ihre Dienste anzubieten. Das Verwaltungsgericht Osnabrück gab dem Klageführenden Recht. Die Kollegen, die vor den Kneipen (außerhalb von Taxiständen) warteten, kassierten Abmahnungen und mussten Unterlassungserklärungen unterzeichnen.

Für den Anzeigenerstatter, der ein Taxiunternehmen und eine Mietwagenfirma betreibt, war das auch eine gelungene Revanche für Attacken seiner Kollegen. Die hatten ihn angezeigt, weil seine Mietwagenfahrer Fahrgäste unterwegs hatten einsteigen lassen, was Mietwagen nicht erlaubt ist. Damit sind wir beim dritten und wohl größten Problemfeld.

Problem Nummer 3: Konkurrenz der Mietwagen

Zu den 135 konzessionierten Taxen gibt es in Osnabrück nach Angaben von Norbert Obermeyer aktuell 50 Mietwagen. Taxen sind Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs und unterstehen behördlicher Aufsicht. Sie haben eine Beförderungsplicht, müssen also jede Fahrt annehmen, sei sie auch noch so kurz und unwirtschaftlich. Sie müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar sein, dürfen ihre Einsatzzeiten also nicht die lukrativen Wochenenden konzentrieren. Und die Tarife bestimmt nicht der Markt, sondern die Mehrheit des Stadtrates. Mietwagen-Betreiber bewegen sich außerhalb dieses Systems. Sie können sich die Rosinen herauspicken und ihre Tarife frei gestalten – was ihre Dienste in der Regel billiger macht als die der regulären Taxen. Aber: Der Gesetzgeber schreibt Mietwagenfahrern vor, nach jeder Fahrt zum Firmensitz zurückzukehren. Es ist ihnen verboten, von einem Auftrag zum nächsten zu fahren und unterwegs Fahrgäste aufzunehmen. Doch wer will das kontrollieren? Die Taxi-Lobby wirft ihrer Mietwagen-Konkurrenz vor, die Auflagen ständig zu unterlaufen, was die Mietwagen-Betreiber nachdrücklich bestreiten. Wels, Torloxten und Ekicibil fordern von der Stadt, dass sie die Mietwagen enger an die Leine nimmt und regelmäßig kontrolliert.

Aber wie? „Wenn wir einen Hinweis bekommen, gehen wir der Sache natürlich nach“, sagt Behördenleiter Obermeyer. Die Kontrollmöglichkeiten der Stadt seien aber sehr eingeschränkt. Das Recht, die Fahrer anzuhalten, habe nur die Polizei. Seiner Behörde bleibe nur die nachträgliche Kontrolle der Buchführung.

Was die Taxifahrer zusätzlich auf die Palme bringt, ist die Sache mit der Steuer. Das Steuergesetz bevorzugt angeblich die Taxen, deren Einnahmen mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent belegt sind, während die Mietwagen 19 Prozent abführen müssen. Das Finanzamt akzeptiert die leere Rückfahrt der Mietwagen als Betriebskosten, was sich steuermindernd auswirkt. Aber diese Rückfahrten gebe es ja oft gar nicht, sagen die Taxler. So könnten die Mietwagen-Betreiber auch die höhere Mehrwertsteuer locker verkraften. Ein Vorwurf, der nach Meinung der Taxifahrer auf der Hand liegt, der aber nicht nachzuweisen ist und den die Mietfahren-Unternehmer weit von sich weisen.

Lösungsvorschlag der Taxifahrer: schärfere Kontrollen.