Osnabrück. Socken stricken, um Gutes zu tun: 114 Frauen haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Das von der Osnabrücker Tafel ins Leben gerufene Projekt gibt es bereits seit zwölf Jahren. Angefangen hat alles mit zwei Strickerinnen, nach und nach wurden es immer mehr.

Unter dem Motto „Jeder Osnabrücker soll im Winter warme Füße haben“ wurde von der Osnabrücker Tafel ein Kaffeekränzchen als Dankeschön für die langjährige Hilfe ausgerichtet. 55 Frauen trafen sich dazu im Steinwerk in Osnabrück. Der Beginn der Aktion geht zurück auf die Idee, Lebkuchenherzen gegen eine kleine Spende zu verteilen. Dann kam die Überlegung auf, etwas Nachhaltiges herzustellen, was jeder braucht, erklärt Birgitta Marquardt–Meer, Organisatorin der Kindertafel. (Weiterlesen: Wie die Osnabrücker Tafel das Essen verteilt)

Erlös geht an Osnabrücker Tafel

Die Socken werden überwiegend auf Weihnachtsmärkten zum Verkauf angeboten, aber auch bei kleineren Veranstaltungen und beim jährlich im Oktober stattfindenden „Tafeltag“ kann man die Unikate aus Wolle erwerben. Auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt wurden beispielsweise im zurückliegenden Jahr durch den Verkauf der Socken 4770 Euro erwirtschaftet, sagt Hermann Große-Marke, Vorsitzender der Osnabrücker Tafel. Der Erlös geht an die Tafel; benötigte Materialien wie beispielsweise die Wolle werden von Spenden finanziert. Die Motivation ist bei allen Beteiligten groß. „Man kriegt sehr viel zurück“, betont Große-Marke.

Stricken als Leidenschaft

Die älteste Engagierte ist Anneliese Högermann, die seit drei Jahren am Projekt mitwirkt. Die 92-Jährige hat bereits als Kind sehr gerne gestrickt; damals gehörte der Umgang mit Nadeln und Wolle zum Alltag dazu. „Meine Mutter hat uns Kindern das richtig gut beigebracht“, sagt Högermann. Über die Jahre hat sie ihren eigenen Stil entwickelt. Sie ist eine Frau, die sich gerne beschäftigt und anderen eine Freude machen möchte. Am Projekt will sie sich auch weiterhin beteiligen. „Man sieht den Erfolg“. Für eine 2014 stattgefundene Aktion des Osnabrücker Industriemuseums habe sie 70 Paar Socken gestrickt und gespendet, sagte sie. Die Aktion sollte an das 100 Jahre zurückliegende Sammeln von Socken für Bedürftige zu Beginn des Ersten Weltkriegs erinnern. Auf die Frage hin, wie viele Socken sie schon in ihrem Leben gestrickt habe, muss sie lächeln: Sie könne das nicht genau sagen, ihre Schätzung liegt aber bei etwa 500 Paaren.

Starke Gemeinschaft durch Engagement

Für Edith Lücke, stellvertretende Vorsitzende der Osnabrücker Tafel, ist die Gemeinschaft wichtig, in der man sich gegenseitig unterstützt und durch gemeinsame Aktionen zusammenwächst. „Die Socken eignen sich gut als Geschenk, auch für diejenigen, die nicht stricken können“. Sie selbst habe dieses Handwerk nie erlernt; umso beeindruckter sei sie von der Arbeit der Engagierten und davon, dass jeder seine eigenen Ideen einbringt.