OSNABRÜCK. Von Pop über Folk und Rock bis hin zum Akustik-Blues: Drei ganz unterschiedliche Solisten gestalteten eine facettenreiche Acoustic Guitar Night im Lutherhaus.

Passenderweise mit Joan Osbournes „One Of Us“ eröffnete dabei Ulli Bögershausen im Fingerpicking-Stil den Abend, der mit einer gemeinsamen Jam-Session als Trio endete. Als er seine nach oben offen durchgestimmte Zwölfsaitige im folkigen Bottleneck-Stil frei nach Leo Kottke virtuos bearbeitet hatte, freute sich der Gitarrist aus Ostwestfalen zu Recht darüber, dass die Geschwindigkeit zumindest seiner Finger „im Alter zum Glück nicht nachlässt“. Nichtsdestotrotz drosselte er dann aber das Tempo für ein Instrumental-Medley aus Alan Taylors „Back Home To You“ und Bob Dylans „Don´t Think Twice“. Die Bühnenpremiere zweier neu arrangierter keltischer Songs verknüpfte Bögershausen mit der Botschaft, dass auch und gerade „das Einfache sehr schön“ sein kann. Zwar ebenfalls mit typischer dorischer Tonleiter keltisch inspiriert, aber ungleich komplexer kamen dann zwei Eigenkompositionen daher, darunter das äußerst rhythmische „Driving Down To Scarborough“.

Weg zur Eigenständigkeit

Der Siegener Jazz- und Rockgitarrist Peter Autschbach präsentierte dann im Sitzen und zumeist mit Gesang fast ausschließlich Lieder aus seinem neuen Buch „Meine Lieblingsstücke“, etwa einen „Koffer-Blues“ über die Schattenseiten des Tour-Lebens, James Taylors nicht nur in eine andere Tonart, sondern auch in einen Bossanova-Rhythmus transformiertes „You´ve Got A Friend“ oder ein auf der kleinen Gitarre glasklar gezirptes „Sellie“. Nach Pink Floyds „Wish You Were Here“ griff Autschbach aber wieder zur Großen, um mit Pete Townsends „It´s A Boy“ aus The Who´s Rock-Oper „Tommy“ und dem Titelstück seines Albums „Summer Breeze“ seinen Weg vom „Dienstleistungsmusiker“ zum weltweit gefragten, eigenständigen Komponisten zu illustrieren.

Rockig durchgestartet

Den hat längst auch der aus Westkanada stammende, aber in Bremen lebende Singer/Songwriter und Akustik-Blues-Gitarrist Dave Goodman erfolgreich bestritten, der als Dritter im Bunde mit „She´s Gone“ gleich mächtig rockig durchstartete, dem energisch und „dreckig“ angeschlagenen Opener auch seines aktuellen Albums „Cut To The Chase“. Auf Jimi Hendrix´ „Little Wing“ ließ Goodman seinen eigenen Alkohol-Blues „My Only Friend“ folgen. Seinem über die Jahre gezähmten Heavy-Blues-Rocker „Can´t Let Go“ folgte eine Up-Tempo-Nummer über das Gefühl, „Stranger In My Own Home Town“ zu sein sowie ein noch rasanterer Boogie-Woogie zum Abschluss.

Einstimmung in Workshop

Als dann schließlich alle drei aus unterschiedlichen Genres stammenden Ausnahmegitarristen auf der Bühne zusammenfanden, um als kleinsten gemeinsamen Nenner Cindy Laupers „Time After Time“, das „House Of The Rising Sun“ von den Animals und Rod Stewarts „People Get Ready“ zu spielen, kam ausnahmsweise auch Autschbachs E-Gitarre zum Einsatz. Gleichzeitig war das Konzert auch Einstimmung auf das traditionelle Workshop-Wochenende im Frühjahr, bei dem die Solisten zu Lehrern werden. Facettenreich wurde den anwesenden Teilnehmern in Form der Acoustic Guitar Night schon einmal vor Augen und zu Ohren geführt, was sie dort alles lernen können.