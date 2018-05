Osnabrück. Elvis, Jimi Hendrix, AC/DC oder Status Quo: Auf der Maiwoche 2018 treten Weltstars auf – zumindest fast. Denn musikalisch steht die Maiwoche im Zeichen der Coverbands. Worin liegt der Reiz, Songs von anderen Musikern zu spielen? Wir haben mit Tobias Euler von der „Tribute to Status Quo Band“ gesprochen.

Tobias „Leon“ Euler ist der Schlagzeuger der „Tribute to Status Quo Band“, die 2008 gegründet wurde. Die vier Musiker sind mit ihrer Show in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs. Außerdem treten sie auch mit ihrer Band Dustpipe auf.

Herr Euler, warum haben Sie sich ausgerechnet für Status Quo zum Covern entschieden?

Zwei der Bandmitglieder, Rainer (Gaus A.d.R.) und Matthias (Berking A.d.R.), sind schon jahrelang Status Quo Fans. Sie haben schon mit Tennisschlägern zu deren Musik gespielt. Wir sind alle Fans, aber Rainer ist das Lebenselixier. Seine Verbindung ist extrem. Als Rick Parfitt, den er mimt, vor zwei Jahren starb, war das für ihn schon ein ziemlicher Schiffbruch.

Und wie entstand die Band?

1987 haben Rainer und Matthias ihre eigene Band Dustpipe gegründet, die es auch immer noch gibt. Der Schwerpunkt lag natürlich bei Status Quo, aber irgendwann reichte uns das nicht mehr. Wir wollten noch mehr Status Quo spielen und die Leidenschaft der Briten authentisch auf die Bühne bringen. Also gründeten wir 2008 „Tribute to Status Quo“.

Was unterscheidet Sie von anderen Bands?

Wir covern nichts. Wir bringen eine authentische Covershow rüber. Wir stehen nicht einfach rum, eine grüne Gitarre um den Hals und spielen ein paar Lieder von irgendeiner Band runter. Wir zelebrieren das.

Status Quo ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten Rockbands mit 31 Alben und fast 100 Singles. Wie treffen Sie ihre Songauswahl?

Zunächst einmal natürlich die Radiosongs. Dann geht man nach den Songs, die einem am besten liegen, die am besten grooven und wo man auch selber Spaß dran hat. Man merkt bei den Konzerten, dass viele zwar die Sachen gar nicht so bewusst kennen, aber dann trotzdem nach dem ersten Takt mitmachen und sich erinnern.

Wird es nicht irgendwann langweilig, wenn man immer die gleichen Hits spielt?

Die Frage stelle ich mir auch jedes mal, wenn ich unsere Songliste sehe. Habe ich da eigentlich Bock zu? Aber beim ersten Ton von Caroline, das ist immer unser Opener wie bei Status Quo auch, ist das vergessen. Ab da groovt es, ab da sind die Leute gut drauf. Und natürlich, wenn wir dann Rocking All Over the World oder In the Army Now spielen, ist absolutes Konzertfeeling angesagt. Die Leute grölen einfach mit.

Sie sind alle selber große Status-Quo-Fans. Wie oft waren Sie denn schon auf Konzerten von Ihren Vorbildern?

Rainer und Matte waren über 100 Mal bei Staus Quo. Seit 1982 sind sie praktisch der Band hinterher gereist und waren auch Backstage. 1994 hatten wir die Ehre, mit unserer ganzen Band die Jungs Backstage kennenzulernen. Damals haben wir unsere Dustpipe-CD an Francis Rossi überreicht.

Wie ging es dann weiter?

Zwei Jahre später waren die Söhne von Rossi im Vorprogramm von Status Quo. Einer von ihnen kam auf uns zu und sagte, euch kenne ich doch. Sein Vater hatte ihm unsere CD mitgebracht, weil er die ganz gut fand. So kam eine Freundschaft zwischen Francis, seinen Söhnen und uns zustande. 1996 waren wir dann sogar mit Dustpipe als Support bei „Little Egypt“, so hieß die Band der Söhne damals, auf Norddeutschland-Tournee. Also die Verbindung zu Status Quo ist ganz nah. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt.

Käme auch mal eine andere Band zum Covern in Frage?

Wir können nur Status Quo. Wir wollen auch nichts anderes. Dafür haben wir Dustpipe, wo wir auch mal Songs von anderen Bands wie den Toten Hosen oder den Ärzten spielen. Außerdem hat das noch Seltenheitswert. Von AC/DC gibt es 2500 Coverbands, aber Status Quo machen nur eine Handvoll.

Wie sieht es mit eigenen Stücken aus?

Wir haben mit Dustpipe 2002 zum 15-jährigen Bestehen fast nur eigene Songs in Deutsch gemacht. Auch in Englisch haben wir einige. Das Problem ist, dass die eigenen Songs nicht ganz so gut ankommen, weil sie natürlich unbekannter sind als die Coversongs. Mit Dustpipe spielen wir immer mal wieder ein paar eigene Songs, aber größtenteils covern wir. Und da wir viel unterwegs sind, bleibt auch kaum Zeit, die eigenen Stücke auszuarbeiten.

Sie stehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne. Was macht Ihnen besonders Spaß?

Wir sind sehr gut befreundet. Wenn wir in den Bus steigen, ist das unsere Klassenfahrt, dann ist Rock ‘n‘ Roll angesagt. Unsere Spielfreude ist extrem groß, egal ob nur ein Zuschauer da ist oder 10.000. Das zeichnet unsere Band aus.