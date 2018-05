Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück investiert Millionen in die digitale Schule. Statt Röhrenfernseher und Overhead-Projektoren sollen ab dem kommenden Schuljahr interaktive Boards, interaktive Beamer, Notebooks und Tablets zum Einsatz kommen. Allein um alle weiterführende Schulen im Landkreis mit einem Breitbandanschluss auszustatten, werden eine Million Euro investiert.

„Mit dem Beginn der Arbeiten ist im Laufe des Schuljahres 2018/2019 zu rechnen, die Ausschreibung ist bereits erfolgt“, sagt Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage unserer Redaktion. Parallel zur Breitbandanbindung wird in allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises (sieben Gymnasien, fünf Förderschulen, zwei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen) konzeptionell an einer modernisierten IT-Infrastruktur gearbeitet. Aktuell erfasst die Kreisverwaltung m Rahmen die vorhandenen Strukturen und genutzten digitalen Ausstattungsgegenstände. Für Netzwerke und die erforderlichen baulichen Arbeiten wie Elektroarbeiten und brandschutztechnische Maßnahmen veranschlagt der Landkreis in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro. Weitere 750.000 Euro stehen für die Anschaffung von IT-Komponenten wie etwa drahtlose Zugangspunkte und Netzwerktechnik zur Verfügung.

( Weiterlesen: Schnelles Internet für Schulen des Kreises Osnabrück)

Laptops, Tablets oder Smartphones in die Netzwerke der Schulen integrieren

Weitere Endgeräte wie Präsentationsmedien, Laptops und Tablets sollen nach dem jeweiligen Bedarf der Schulen angeschafft werden, die in einem Medienbildungskonzept die notwendige Ausstattung festhalten. Neben den EDV-Mitteln im jährlichen Schulbudget sollen dafür zusätzlich 250.000 Euro investiert werden. Auf Anfrage, ob geplant ist, dass Schüler bald einen eigenen Laptop oder ein eigenes Netbook in die Klasse mitbringen oder ob die Schulen diese Endgeräte bereitstellen werden, verweist der Landkreis auf die Pläne der Landesregierung. Demnach soll bis 2020 ein sogenanntes „Bring your own device“-Konzept verordnet werden, wonach private mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones in die Netzwerke der Schulen zu integrieren sind.

Tests mit den Tablets der Schüler im Unterricht an der IGS Melle

Laut Landkreis-Sprecher Riepenhoff muss die Systembetreuung sich darauf einstellen, dass die digitalen Endgeräte der Schüler eine andere IT-Infrastruktur und eine veränderte Form des Supports erfordern. Die IGS Melle ist eine der Schulen des Landkreises Osnabrück, die erste Tests mit schülereigenen Endgeräten und der Nutzung im Unterricht durchführt. Riepenhoff hält verschiedene Konzepte der Nutzung von Endgeräten für denkbar, die die jeweilige Schule im Medienbildungskonzept individuell verankern soll.

Große Herausforderung für die Systembetreuung

Fest steht jedoch, dass demnach eine große Herausforderung auf die Systembetreuung der Schulen zukommen wird, die der Verein für Netzwerkbetreuung übernimmt. Zusammen mit anderen Schulträgern hatte der Landkreis diesen Verein 2009 gegründet. „Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück“ ist somit ein Zusammenschluss von nahezu allen Schulträgern im Landkreis Osnabrück und betreut über 150 allgemeinbildende Schulen, zwei Berufsbildende Schulen sowie das Medienforum in Bersenbrück. Der Verein soll die Ausstattung der Schulen mit Schulnetzwerken vorantreiben und den technischen Support gewährleisten.

Spezialisierte digitale Geräte an den Berufsschulen

An den Berufsschulen wird die Digitalisierung laut Riepenhoff noch weiter vorangetrieben, da den Anforderungen der Wirtschaft Rechnung getragen werde. So würden weitere spezialisierte digitale Maschinen und Endgeräte eingesetzt.

Anzeige Anzeige

Umsetzung der Digitalisierung auch von Lehrern abhängig

Riepenhoff betont aber auch, dass die Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen nicht nur von der Infrastruktur, sondern auch von den Lehrern abhängig ist. Häufig würden kleinere Gruppen interessierter Lehrkräfte die digitalen Endgeräte in die Unterrichtskonzepte einbetten. Riepenhoff konstatiert jedoch: „Eine flächendeckende Umsetzung in allen Fachbereichen ist in den Schulen noch nicht erfolgt.“ Dafür sei die Verknüpfung der unterschiedlichen Anforderungen aus technischer Infrastruktur, Ausstattung, Fortbildung und Medienbildungskonzepten notwendig.