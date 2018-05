Osnabrück. Die Stadt meint es offensichtlich ernst mit ihrem Rufen nach mehr bezahlbarem Wohnraum. Etwa 19 Hektar Fläche will Kämmerer Thomas Fillep im Schinkel und Hellern erwerben. Der Deal wurde im Kontext der Maisitzung des Rates bekannt, der im nichtöffentlichen Teil seinen Segen für den Kauf der Grundstücke gegeben hat.

Die größte Fläche auf dem Einkaufszettel umfasst 16 Hektar und liegt im Schinkel zwischen Friedensweg, Belmer Straße, Weitkampweg und A33. Dem Kauf dieses Areals hat der Rat in seiner nichtöffentlichen Mai-Sitzung ebenso zugestimmt wie dem Wunsch der Verwaltung, Kaufverträge über weitere etwa 2,4 Hektar Fläche in Hellern abschließen zu dürfen. Zum Vergleich: Das Gebiet der ehemaligen Landwehrkaserne, auf dem derzeit die ersten Häuser entstehen, hat eine Größe von 37 Hektar.

Zwar reichen die jetzt zur Diskussion stehenden Flächen in ihrer Größenordnung nicht an die des Landwehrviertels heran, in Anbetracht der Tatsache, dass freie Flächen innerhalb der Stadtgrenzen nur noch begrenzt zur Verfügung stehen, sind die 19 Hektar aber auch schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Die bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche im Schinkel passt in den vom Rat verabschiedeten Zehn-Punkte-Plan von CDU, BOB unf FDP zur Wohnbauoffensive 2020, der in Punkt vier den Ankauf von Bauernhöfen und deren landwirtschaftlichen Flächen vorsieht. Derer aber gibt es so viele nicht mehr in den Stadtgrenzen. Das Gehöft im Schinkel ist eines davon.

Der von der Verwaltung eingerichtete Lenkungskreis Bauflächenentwicklung Wohnen und Gewerbe 2020 sieht in der Fläche östlich des Schinkeler Friedhofs Potenzial für zusätzliche Wohnbauflächen. Wann und in welchem Umfang die nun von der Stadt für insgesamt 3,95 Millionen Euro erworbenen Flächen (inkl. Maklerkosten und Nebenkosten) sich als Bauland entwickeln lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar. Gleichwohl bietet die Fläche nach Einschätzung der Verwaltung die Möglichkeit, hier auf einem großen zusammenhängenden Areal eine Baulandentwicklung in Schwung zu bringen. Bei dem nach wie vor überschaubaren Gesamtangebot an freien Flächen ist der Erwerb dieses Gebietes im Schinkel ein weiterer Schritt in der städtebaulichen Entwicklung und vor allem auf dem Weg zum selbstverordneten strategischen Ziel der Stadt, bis 2020 3000 neue Wohneinheiten zu schaffen.

Das gilt gleichermaßen für eine Fläche in Hellern mit einer Größe von etwa 1,8 Hektar, die sich in Bauland und Kompensationsflächen aufteilt. Hier ist der Kaufvertrag zwar noch nicht unterzeichnet aber per Ratsbeschluss nun auf den Weg gebracht. Die Kosten für diese Fläche belaufen sich in Summe auf etwa 1,1 Millionen Euro, zahlbar, wenn der noch zu erstellende Bebauungsplan rechtskräftig wird. Für dieses Areal hat die Verwaltung bereits ein städtebauliches Konzept erstellt, das überwiegend Reihen- und Doppelhäuser vorsieht. Der Kaufpreis bezieht einen Abschlag von 20 Prozent für etwa 30 Prozent des reinen Baulandes vor, und entspricht so den Vorgaben für bezahlbaren Wohnraum gerecht.