Osnabrück. Die Station am Schlosswall zur Messung der Luftqualität hat im April einen Mittelwert von 44 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft (µg/m³) gemessen – geringfügig mehr als im Vormonat. Derweil gab die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Stellungnahme zum fortgeschriebenen Luftreinhalteplan ab – und zeigt sich nicht sonderlich zufrieden. Eine Klage droht weiterhin.

Im März hatte die Station am Schlosswall einen NO 2 -Mittelwert von 43 Mikrogramm gemessen, im Februar 46 und im Januar 42 Mikrogramm.

Umwelthilfe: Luftreinhalteplan unzureichend



Der Entwurf zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans der Stadt soll das Problem der überschrittenen Grenzwerte lösen. Bis zum 21. April lag er öffentlich aus. Die Deutsche Umwelthilfe, die der Stadt weiterhin mit einer Klage wegen der schlechten Luftwerte droht, hält die 2. Aktualisierung des Luftreinhalteplans für unzureichend. In einer neunseitigen Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt, schreibt sie: Die vorliegende 2. Aktualisierung des Luftreinhalteplans werde den schlechten Werten am Neumarkt, Schlosswall und anderen Messstellen nicht gerecht.

DUH will zeitnah bessere Luftwerte

Die DUH verlangt die Einhaltung des Grenzwerts bis zum Herbst dieses Jahres. Im Luftreinhalteplan ist jedoch von 2022 die Rede. „Damit verstößt der vorliegende Entwurf nicht nur gegen die EU-Luftreinhalterichtlinie bzw. ihre nationale Umsetzung, sondern auch gegen Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit)”, schreibt der Verein. Diesem Verdacht war die Staatsanwaltschaft Osnabrück jedoch bereits nachgegangen und hatte ihn nicht bestätigt.

DUH: Dieselfahrverbote müssen 2019 kommen

Größter Dorn im Auge sind der DUH jedoch die Dieselfahrzeuge, die für die hohe NO 2 -Belastung verantwortlich seien. Fahrverbote seien grundsätzlich zulässig und kontrollierbar, habe das Bundesverwaltungsgericht festgestellt – auch ohne blaue Plakette. „Daher sind Fahrverbote für Fahrzeuge der Eurostufe IV und älter ab dem 1. September 2019 in Osnabrück unverzichtbar”, schreibt die DUH.

Citymaut als Alternative zu Fahrverboten

Eine mögliche Alternative zu Dieselfahrverboten könnte eine City-Maut sein, schreibt die Umwelthilfe weiter in ihrem von DUH-Chef Jürgen Resch unterzeichneten Schreiben. Die NO 2 -Belastung würde Gutachten zufolge nachweislich sinken, mit den Einnahmen könnte die Stadt den ÖPNV und Radverkehr fördern. Um mehr Autos aus der Stadt herauszuhalten, könnten zudem Parkplätze reduziert und verteuert werden.

Konkret begrüßt die DUH die Modernisierung und Elektrifizierung der Stadtwerke-Busflotte, moniert zugleich die vagen Pläne der Partnerunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS). Alle Bestandsbusse müssten noch 2018 umgerüstet werden, ebenso kommunale Fahrzeuge.

Des Weiteren fordert die Umwelthilfe die Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs, um weniger Dieselautos auf den Straßen zu haben. Kritik gibt es an der Einschätzung der Verwaltung, ein umweltsensitives Verkehrsmanagement für flüssigeren Verkehr würde die Belastung ausreichend reduzieren. „Die reine Nennung eines Instruments bleibt weit hinter den Anforderungen an eine Luftreinhalteplanmaßnahme zurück.” Vielmehr seien an bestimmten Stellen Verkehrsreduzierungen um mehr als 18 Prozent nötig.

Kritik an Feinstaubbelastung

Die DUH bemängelt zudem die zu hohe Feinstaubbelastung. Diese ist aber nicht zu hoch – die DUH korrigiert sich an der Stelle selbst. An 17 Tagen sei die Belastung zu hoch gewesen, „damit konnte zwar die EU-Vorgabe von maximal 35 Überschreitungen eingehalten werden”, die Weltgesundheitsorganisation erachte jedoch maximal drei Überschreitungen als tolerabel. Nichtsdestotrotz: Beim Feinstaub liegen die Osnabrücker Werte innerhalb der EU-Grenzwerte.