Osnabrück. Die Revolution in Tunesien 2010/11 im Zuge des sogenannten „Arabischen Frühling“ hat zu einer Demokratisierung des nordafrikanischen Landes geführt – auch im Zivilschutz. Das THW Osnabrück schult gerade zwei Wochen lang 28 Mitarbeiter der tunesischen Katastrophenschutzbehörde (ONPC) in der Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte.

Auf den ersten Blick sind die tunesischen Zivilschützer von den deutschen nicht zu unterscheiden. Denn alle tragen die gleiche Schutzkleidung inklusive Helm. Auf dem THW-Gelände in Eversburg üben sie am Montag in der prallen Sonne die Bearbeitung von Gestein. Dazu gehört etwa das korrekte Durchbrechen einer Wand per Motortrennschleifer (besser bekannt als Flex) oder mit dem Bohr- und Aufbrechhammer. Die Lautstärke: ohrenbetäubend. Da Arbeitsschutz selbstverständlich ebenfalls ein Thema ist, können sich hier gleich alle Teilnehmer parallel das Benutzen eines Gehörschutzes angewöhnen.

„Wir lernen viele neue Dinge, andere werden vertieft“, sagt ONPC-Mann J´Hamdi Mohamed. Oliver Schauer vom THW übersetzt für die Gäste Deutsch/Französisch. „Viele Ausrüstungsteile, die wir hier benutzen, kennen wir schon, andere nicht.“ Das THW unterstützt das ONPC nicht nur mit Wissen: Die Tunesier bekommen für ihre Arbeit Werkzeug und Ausrüstung, gebraucht, aber noch gut, zum Teil auch neu, und instandgesetzte Fahrzeuge vom THW.

Ehrenamtlicher Zivilschutz im Aufbau

ONPC steht für: Office National de la Protection Civile. Bis zur Revolution war der tunesische Zivilschutz ausschließlich mit professionellen Kräften besetzt. Seit 2012 unterstützt das THW die Organisation beim Aufbau ehrenamtlicher Strukturen. Verglichen mit der Situation in Deutschland ist die Bedeutung des Ehrenamts in Tunesien noch eher gering, was die Zahlen angeht: Gut 1600 Freiwillige sind beim ONPC im Zivilschutz tätig, beim THW sind es knapp 80.000. Deutlich höher als hierzulande ist in Tunesien der Anteil an Frauen: Der liegt bei etwa 40 Prozent. Demgegenüber steht eine Quote von 14 Prozent in Deutschland.

Woran das liegen könnte, erklärt Colonel Moez Ben Rashid vom ONPC, Projektleiter für das tunesische Ehrenamt. „Der Zivilschutz ist allgemein beliebt in Tunesien, er wird von der Bevölkerung sehr gemocht. Auch für Frauen, die sich dort engagieren, bedeutet die Mitarbeit hohe Anerkennung in Familie und Gesellschaft.“ Insgesamt sei Tunesien im arabischsprachigen Raum Vorreiter, was die Rolle der Frau angeht: „Die erste Pilotin, die erste Ärztin, die erste Ministerin in der arabischen Welt gab es in Tunesien“, so der Colonel. Unter den 28 ONPC-Leuten, die momentan in Osnabrück sind, ist allerdings nur eine Frau.

Fokus auf Teambuilding

Seit der Revolution wollten viele Menschen in Tunesien sich für ihr Land engagieren, sagt Colonel Moez Ben Rashid. „Wir müssen jetzt einen Rahmen dafür schaffen, damit die Bürger einen Beitrag leisten können.“ Die Strukturen des ONPC seien militärisch geprägt, was für die Ausbildung professioneller Kräfte wohl funktioniere. Für die Arbeit mit Freiwilligen sei ein militärischer Ton aber weniger geeignet. Darum liegt ein Schwerpunkt des zweiwöchigen Trainings in Osnabrück auf der Methodik der Ausbildung. „Wir legen viel Wert auf Teambuilding“, sagt Michael Schott vom THW. Beim ONPC sei das bisher noch kein Schlagwort gewesen.

Das „Train the Trainer“-Programm läuft noch bis zum 15. Mai. Bereits im Juli werden die tunesischen Ausbilder selbst die Grundausbildung von Ehrenamtlichen durchführen. Schon jetzt sind 151 ONPC-Trainer im Einsatz, die in deutschen THW-Ortsverbänden geschult wurden. Das THW-Projekt ist Teil eines größeren Vorhabens zur Stärkung des tunesischen Bevölkerungsschutzes, weitere Behörden des Bundesinnenministeriums sind daran beteiligt.