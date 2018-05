Lienen. Der Fund einer Tasche im Barfuß-Park in Lienen am Donnerstagabend hat eine Großaktion der Polizei ausgelöst. Gegen 22 Uhr hatte ein Anwohner die Tasche dort gefunden und mit nach Hause genommen. Er öffnete das Behältnis und entdeckte Gegenstände, die mit Klebeband umwickelt waren und aus denen Drähte herausragten. Der Mann alarmierte umgehend die Polizei.

Die Beamten fanden in der Tasche einen „zündfähigen Gegenstand“, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Münster am Freitag auf Nachfrage bestätigte. Spezialisten hätten dieses Teil entschärft. Eine Gefahr für den Finder habe beim Transport der Tasche von der Fundstelle nach Hause nicht bestanden, hieß es weiter. Der Gegenstand wird derzeit von Spezialisten untersucht. Er war nicht mit einer Schaltung für eine Fernzündung ausgerüstet, sondern hätte manuell gezündet werden müssen.

Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz vorgenommen. Allerdings, das betonte eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums, gebe es keine Hinweise darauf, ob möglicherweise eine staatsgefährdende Handlung vorliege oder nicht.

Die Spurensuche nach der Person, die die Tasche im Barfuß-Park abgelegt hat, wurde am Freitagvormittag fortgesetzt. Das Areal wurde abgesperrt, ein Suchhund der Polizei eingesetzt. Gegen 11.40 Uhr war die beliebte Freizeitanlage wieder für Besucher des Ortes geöffnet.

Unklar ist, warum die Tasche im Barfuß-Park abgelegt worden ist. Ebenso fehlen Hinweise auf die Person, die die Tasche abgelegt hat sowie auf die Hintergründe, warum dieser zündfähige Gegenstand gebaut und in einer Tasche in Lienen zurückgelassen wurde.

In der Tourist-Information der Gemeinde, die direkt am Barfuß-Park liegt, gab es am Vormittag einige Nachfragen von Touristen, warum der Park gesperrt sei. Diese wurden an die Polizei verwiesen, da die Verwaltung keine Auskünfte gab.

Eifrig spekuliert wurde am Freitagmorgen in sozialen Medien im Internet. Demnach sei in der Nacht zu Freitag eine Bombe gesprengt worden. Das erwies sich ebenso als falsch wie die Behauptung, dass es sich um einen Rucksack handle, der mit einem Sprengsatz und Nägeln gefüllt gewesen sei.