Pflegenotstand in der Region: So will keiner pflegen

Osnabrück. Zu wenig Personal, zu viel Druck, zu hohe Belastung. Pflegekräfte berichten anonym sogar davon, dass sie alten Menschen eine Windel anziehen, weil sie schon wieder ins nächste Zimmer hetzen müssen und keine Zeit haben, mit ihnen ausreichend lange auf die Toilette zu gehen. Einerseits will so keiner gepflegt werden, andererseits will so aber auch keiner pflegen. Ein Kommentar.