Britische Band Too Many Crooks im Westwerk in Osnabrück

Es geht rund, wenn die Ska-Band Too Many Crooks am Freitag in Osnabrück spielt. Foto: Mark Smith

Osnabrück. Die britische Ska-Band Too Many Crooks spielt am Freitag, 18. Mai, im JZ Westwerk in Osnabrück. Das Konzert wird vom Cable Street Beat veranstaltet und wendet sich gegen Faschismus und Antisemitismus.