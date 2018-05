Halle/Westf./Vechta. Ina Müller ist ein Multitalent mit viel Energie. Die wird sie am 20. Juli im Gerry Weber Stadion in Halle und einen Tag später auf dem Stoppelmarkt in Vechta versprühen, wenn sie dort Konzerte gibt.

Ina Müller ist Kabarettistin, Moderatorin, Autorin und Sängerin. In letzterer Eigenschaft gastiert sie in Halle und Vechta. Ihre Kunst wird bisweilen als „Champagner mit Currywurst“ beschrieben. Und das bringt es auf den Punkt. Müller ist eine hochtalentierte und gut ausgebildete Sängerin, aber sie scheut weder den Anspruch noch den derben Witz. Müller, die am 25. Juli ihren 53. Geburtstag feiert, fühlt sich in der Welt des Herrengedecks ebenso wohl wie auf der Prosecco-Ebene. Apropos: Laut einer Umfrage ihrer Plattenfirma wird die Blondine von Männern ebenso wie von Frauen geliebt. Auch da schafft Ina Müller also den Spagat.

Das Konzert von Ina Müller im Gerry Weber Stadion in Halle beginnt am Freitag, 20. Juli, um 19 Uhr und am Samstag, 21 Juli, auf dem Stoppelmarkt in Vechta um 20 Uhr. Eintritt: 49,75 bis 66,25 Euro (Halle), Kartentelefon: 05201/8180, und 48,35 Euro (Vechta), Karten unter www.deinticket.de erhältlich.