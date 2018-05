Neue Songs spielt die Gruppe Ombre di Luci am Pfingstmontag in Osnabrück. Foto: Sandra Doornbos

Osnabrück. Nicht alle Musiker, die momentan draußen spielen, treten auf der Maiwoche auf. Am Pfingstmontag, 21. Mai, spielt Ombre di Luci am Büdchen auf dem Westerberg in Osnabrück im Grünen und an der frischen Luft.