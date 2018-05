Osnabrück. Elvis, Jimi Hendrix, AC/DC oder Toto: Auf der Maiwoche 2018 treten Weltstars auf – zumindest fast. Denn musikalisch steht die Maiwoche im Zeichen der Coverbands. Worin liegt der Reiz daran, Songs von anderen Musikern zu spielen? Wir haben mit Kai Lünnemann von „Mindfields“ (Toto) gesprochen.

Kai Lünnemann ist Lead-Gitarrist und Gründer der Toto-Coverband „Mindfields“. Der Profi-Musiker spielt aktuell in mehreren Bands, leitet zur Zeit sechs Chöre, lehrte mehrere Jahre am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück Chorleitung und ist Beauftragter für Popularkirchenmusik im Bistum Osnabrück.

Herr Lünnemann, warum covern Sie ausgerechnet „Toto“?

Weil es für mich persönlich die Band war, die den Vollblutmusiker in mir geweckt hat. Der musikalische Anspruch ist recht hoch, und die Kompositionen haben mich von der ersten Sekunde an angesprochen.

Wenn eine Toto-Coverband auf der Maiwoche auftritt, dann will das Publikum vermutlich die Hits hören, die vom Formatradio ziemlich abgenudelt wurden... „Africa“, „Rosanna“, „Hold the line...“

Das ist ja bei vielen hochkarätigen Bands ein Problem: Die wirklich bekannten Stücke sind nicht immer die ausgefallensten und auch nicht zwangsläufig ihr musikalisches Aushängeschild. Toto hat jenseits der Hits eine sehr virtuose Seite, die speziell von vielen Musikern geschätzt wird und deren Reproduktion eine wirkliche Herausforderung ist.

Haben Sie dann überhaupt noch Lust, die Hits zu spielen? „Aaaafrica....“?

Anzeige Anzeige

Ja, sicher doch. Das macht trotzdem Spaß. Die Stücke funktionieren ja zu Recht seit 40 Jahren im Radio noch immer. Das ist live auf der Bühne nicht anders und der hohe Wiedererkennungswert schafft natürlich Nähe zum Publikum.

Auf wie vielen Toto-Konzerten waren Sie denn schon?

So 20 bis 25 etwa.

Und haben Sie die Band schon einmal persönlich kennengelernt?

Ja, das erste Mal 1999 in Oberhausen, da hatten wir Backstage-Karten. Als Steve Lukather (Gitarre, Gesang) mit einem Soloprojekt im Rosenhof war, haben wir uns ein bisschen unterhalten und er hat auf meiner Gitarre unterschreiben – die Schrift ist allerdings leider schon wieder runtergespielt. Und als ich in L..A. mal bei einem Konzert der Band seines Sohnes war, der ebenfalls Musiker ist, hat er sich während des Konzerts zufällig an die Bar neben uns gesetzt und mit uns geplaudert. Daran wird er sich aber kaum noch erinnern. (lacht)

Die Band „Mindfields“ gibt es schon seit 2005, ist aber länger nicht aufgetreten...

Im Grunde feiern wir gerade eine Art Wiederbelebung. Unser damaliges Gründungsmitglied und Sänger Thomas Milke ist leider krank geworden und mittlerweile sogar verstorben. Das war ein ziemlicher Schock für uns. Wir fanden mit Sascha Krebs dann einen neuen Sänger, der aber als Musiker sehr gefragt ist und zum Beispiel jedes Jahr mit „Rock Meets Classic“ und mehreren Musicalproduktionen unterwegs ist. Unser Drummer Timm Pieper ist mit seiner Gruppe „Greenbeats“ unter anderem mit „DJ Bobo“ auf Tour und unser Keyboarder Corvin Bahn ist mit Heavy-Metal-Größen wie „Kamelot“ und „Uli John Roth“ unterwegs. Das sind also alles Musiker, die voll im Geschäft und weltweit unterwegs sind.

Wer wird denn beim Auftritt auf der Maiwoche den Gesangspart übernehmen?

Niklas Turmann, der ebenfalls als Leadsänger und -Gitarrist bei „Uli Jon Roth“ und „Crystal Breed“ spielt. Und genau wie bei Toto übernehme ich die Gesangsparts von Steve Lukather.

Um jenseits der gecoverten Stücke noch eigene Songs zu schreiben, bleibt da vermutlich wenig Zeit...

Richtig. Zumal durch den Einsatz in Bands wie „Crystal Breed“ einige von uns ja durchaus eigenes Material haben.

Schon einmal daran gedacht, in dieser Konstellation auch andere Bands zu covern? Sie selbst haben ja bereits Robbie Williams gecovert...

Ja, auf meine Zeit mit „Entertained“, als ich als Robbie Williams aufgetreten bin, werde ich heute noch oft angesprochen. Aber in diesem Projekt geht es ausschließlich um Toto.

„Dirty Deeds“ (AC/DC) bringt die Glocke auf die Bühne und wer Elvis covert, zieht sich auch entsprechend an – wie sehr versucht „Mindfields“, auf der Bühne auch „Toto“ zu sein?

Wir haben ja das Glück, dass die selbst in ganz normalen Straßenklamotten auf der Bühne stehen und keine Showelemente haben. Es geht bei Toto und ebenso bei uns also allein um die Musik – da wollen wir natürlich so authentisch wie möglich sein, aber stets mit einer Prise unserer eigenen Musikalität.