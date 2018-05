Osnabrücker Maiwoche: Ohne Einnahmen kein Fest

Osnabrück. Die überwiegende Mehrheit der Osnabrücker liebt die Maiwoche. Davon ist auszugehen, die Besucherzahlen sprechen da ihre eigene Sprache. Von den wenigen Nörglern und Miesepetern sollten sich die Maiwochenfans und -organisatoren also nicht beeindrucken lassen.

Die regelmäßig an die Oberfläche schwappende Kritik an Bühnenprogramm und Preisen auf Osnabrücks größtem Straßenfest ist ermüdend, geht ins Leere und auf die Nerven. Die Kosten für die Maiwoche tragen die Gastronomen und Standbetreiber. Aus den Einnahmen für Speisen und Getränke müssen sie nicht nur das Bühnenprogramm finanzieren, sondern unter anderem auch die Standgebühren. Die sind saftig, vor allem weil die Sicherheitsauflagen für Open-Air-Veranstaltungen dieser Art immer umfangreicher werden. Hinzu kommt der nicht eben geringe Risikofaktor Wetter.

Die Ausgabenseite ist also ebenso wenig zu unterschätzen wie es verwunderlich oder unanständig ist, dass die Festbeschicker mit ihrer Arbeit Geld verdienen möchten.

Die Stadt ist gut beraten, die Standgebühren nicht in unermessliche Höhen zu schrauben, aber auch die Besucher sind gefragt, ihr Bier bitte nicht von daheim mitzubringen, sondern an den Ständen zu kaufen, um dieses bunte und fröhliche Fest noch viele Jahre am Leben zu halten.