Osnabrück. Ja, ja – es ist Maiwoche und es hat heute ein bisschen geregnet. Aber das wird den wahren Maiwochenfan nicht vom Besuch des größten Osnabrücker Straßenfestes abhalten, dass Oberbürgermeister Wolfgang Griesert am Donnerstag im Beisein mehrerer Delegationen aus Osnabrücks Partnerstädten eröffnete.

Bis zum Montag, 21. Mai, tobt wieder das pralle Leben in Osnabrücks Innenstadt. Mehrere 100.000 Besucher werden in den kommenden elf Tagen in die Hasestadt strömen, um auf der 46. Maiwoche ausgelassen zu feiern.

Zentrale und vor allem traditionelle Anlaufstelle sind die Handwerkerbühne und der Bierbrunnen auf dem Marktplatz. Hier eröffnete Oberbürgermeister Wolfgang Griesert die Maiwoche mit einer Ansprache und einem gelungenen Fassanstich unter den wachsamen Augen des Osnabrücker Bierpatrons Gambrinus.

Boris Pistorius zu Gast

Die ersten 100 Liter Freibier waren schnell getrunken und der Tross um den Oberbürgermeister, zu dem neben den Delegationsvertretern, und der lokalen Politprominenz auch der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius gehörte, machte sich unter den Klängen der „Gentlemen of Jazz“ auf den Weg zum Nikolaiort, wo die Eröffnung des Europadorfes auf dem Programm stand.

Griesert hatte zuvor beim Empfang für die internationalen Gäste im Friedenssaal des Rathauses an die Ursprünge der Maiwoche als ein gemeinsames Fest mit den Partnerstädten erinnert. Osnabrücks Oberbürgermeister unterstrich die friedensstiftende Bedeutung der Partner- und Freundschaftsverträge in immer unsicherer werdenden Zeiten.

Traditioneller Treffpunkt für Freunde

Aber auch für die Osnabrücker sei die Maiwoche ein traditioneller Treffpunkt, zu dem sich ehemalige Osnabrücker regelmäßig einfänden, um alte Freunde wieder zu treffen, sagte Griesert bei seiner Eröffnungsrede auf der Handwerkerbühne. Das Thema Sicherheit habe in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, so Griesert mit Blick auf die Sperren, die nach den diversen Attentaten unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin auch in Osnabrück notwendig geworden sind.

„Nehmen sie das Angebot an den Ständen auf der Maiwoche wahr und verzichten Sie darauf, selber Getränke mitzubringen“, forderte der OB die Gäste auf. Nur so sei die Maiwoche als eintrittsfreie Veranstaltung auch weiterhin zu gewährleisten.