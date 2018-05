Im Dreißigjährigen Krieg spielt das Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“. Es wird am Mittwoch in Osnabrück gespielt. Foto: Marek Kruszewski

Osnabrück. Vor 370 Jahren wurde in Osnabrück und Münster der Westfälische Frieden geschlossen. Bertolt Brechts Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“ spielt während der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Es wird am Mittwoch, 16. Mai, im Theater am Domhof in Osnabrück aufgeführt.