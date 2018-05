Osnabrück. Zum Abschluss der Orgelmusiken präsentierte Dom-Organist Dominique Sauer am Vorabend zu Christi Himmelfahrt ein dem Anlass entsprechendes, überwiegend geistliches Programm aus drei Jahrhunderten.

Während draußen auf dem Domhof die letzten Aufbauarbeiten für die turbulente Maiwoche vonstattengingen, wurde es so im Innern des Gotteshauses auch nach der Messe noch einmal ruhig und besinnlich – mit einer Ausnahme. Denn als der musikalische Hausherr satt und vollmundig den Freudentaumel jener Seele ausbrechen und erklingen lässt, die sich gewiss sein kann, dass die Herrlichkeit Christi die ihre ist, haut Sauer ordentlich in die Tasten der großen Domorgel mit ihren 57 Registern und 3650 Pfeifen. Es war der dritte Akt des vierteiligen Himmelfahrtszyklus „L´Ascension“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen, der im vergangenen Jahrhundert gelebt und gewirkt hat (1908 – 1992). Auch das lyrische Flehen seiner Majestät Christi nach seinem Vater und die noch gebremste und entsprechend klanglich reduzierte „Halleluja“-Fröhlichkeit beim Verlangen nach dem Himmel setzt der Domorganist hörbar modern und äußerst lebendig in Szene.

Verschiedene Klangfarben

Ein Jahrhundert zurück ging es, als er zuvor einen „Choral“ in h-Moll von Messiaens Landsmann César Franck spielte, den Sauer aber eher als eine Art „Orgelroman“ im Stil einer sinfonischen musikalischen Dichtung beschrieben wissen wollte, entstanden als Francks „wichtigste Hinterlassenschaft“ in dessen Todesjahr 1890. Barock hatte die Orgelmusik begonnen, indem Johann Sebastian Bachs Dreifaltigkeits-Präludium und Fuge intoniert worden war – beides dreiteilig, wobei ersteres feierlich-majestätisch begann, um nach poetisch-lyrischem Zwischenteil in durchgängiger Bewegung zu enden – laut Sauer ein „Hinweis auf Gottvater, der alles durchdringt“. Mit einem getragen leise vertonten Gebet seines zu ihm auffahrenden Sohnes endete die klangvolle Himmelfahrt.