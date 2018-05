Osnabrück. Am Abend vor dem Start der Maiwoche fand heute die obligatorische Sicherheitsabnahme statt. Wichtige Fragen: Ist die Maiwoche geschützt vor Angriffen mit Fahrzeugen - und reicht die enge Gasse zwischen den Ständen überall für einen Feuerwehrwagen?

Verkehrstechnische Sicherheitsmaßnahmen gehören zu jeder Großveranstaltung, neu auf der Maiwoche sind allerdings zwei mobile Zufahrtssperren. Eine befindet sich am Schachbrettmuster beim Theater, die andere beim Löwenpudel. Falls die Metallmonstren jemand bekannt vorkommen: gut aufgepasst. Die Teile standen beim vergangenen Weihnachtsmarkt schon dort.

Nach Ereignissen wie dem Anschlag am Berliner Breitscheidtplatz 2016 oder der Amokfahrt in Münster vor einem Monat ist es klar, dass Sicherheitskonzepte überdacht werden. „Solche Fälle werfen immer die Frage auf, ob man nachbessern muss“, so Jürgen Wiethäuper, Fachdienstleister Ordnung und Gewerbe der Stadt Osnabrück.

Knapp 100 Tonnen Beton im Einsatz

Zusätzlich zu den Sperren stehen an diesen und weiteren Zufahrten über 40 Betonklötze, jeweils 2 bis 2,5 Tonnen schwer. „Da besteht nicht die Gefahr, dass jemand, der nicht mehr ganz nüchtern ist, aus Spaß einen umwirft“, sagt Jürgen Wiethäuper.

Die Klötze dienen aber nicht an jeder Stelle einer totalen Sperrung, sondern sorgen auch dafür, dass Fahrzeuge abbremsen müssen, die sich den mobilen Zufahrtssperren nähern. Denn die lassen sich bei Bedarf öffnen und schließen: Während der Maiwoche sind sie von 11 Uhr bis Mitternacht geschlossen, Befugte dürfen aber durch. „So kann der nötige Lieferverkehr stattfinden“, erklärt Sandra Solf (Bürger und Ordnung).

Durchfahrtprobe: check.

Wichtig auch in jedem Mai: die Durchfahrtprobe der Feuerwehr. Hier zeigt sich, ob die Betreiber der Stände wirklich so aufgebaut haben, wie sie planmäßig sollen. Hat das jemand nicht getan, muss er das fix korrigieren - sonst tut es jemand anders. „Es wäre nicht das erste Mal, dass wir eine Klappe absägen, die zu lang ist“, sagt Jürgen Wiethäuper.

Aber dieses Mal haben sich alle Teilnehmer mustergültig an den Plan gehalten, der Leiterwagen kommt überall durch. „Alles problemlos gelaufen“, zeigt sich Eckhard Spelbrink von der Osnabrücker Feuerwehr zufrieden. Es kann also losgehen.