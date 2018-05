Comics haben das Schmuddelimage längst abgelegt und gelten als ernstzunehmende Literaturgattung. Foto: imago/GlobalImagens/Paulo Spranger

des Osnabrück Am Samstag, 12. Mai 2018, ist Gratis-Comic-Tag. In Osnabrück gibt es dann in der Buchhandlung Thalia sowie in den Comicläden „Planet Comic“ und „Neunte Kunst“ ausgewählte Comics, Mangas und Graphic Novels für lau.