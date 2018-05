Zwischen 13 und 18 Uhr können bei Schäffers Servicepoint am Kamp während des verkaufsoffenen Sonntags am 13. Mai Einkäufe deponiert werden. Foto: Carl Schäffer

Osnabrück. Den Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag, 13. Mai, können Besucher bequem mit einem Rundgang über die Maiwoche 2018 verbinden. Das Kaufhaus Schäffer bietet in seinem Servicepoint am Kamp 79 ein Taschendepot für Einkäufe an.